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Венгрия заблокировала заявление НАТО по Украине: в альянсе отреагировали

30 октября, 17:35

На Комиссии Украина - НАТО обсудят сложившуюся ситуацию

/ Фото: Офис Президента Украины

НАТО и Украина обсудят проблему с заблокированным Венгрией заявлением по итогам выездного заседания Североатлантического совета в Киеве на предстоящей в четверг, 31 октября, встрече Комиссии НАТО – Украина. Об этом сообщили в пресс-службе альянса.

"Возможность официального заявления будет обсуждаться завтра на заседании Комиссии Украина – НАТО в Киеве", – сообщил сотрудник пресс-службы.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт заблокировал совместное заявление представителей стран альянса по Украине. По словам министра, в ходе подготовки заявления Будапешт сделал ряд предложений, которые обязывали бы Украину обратить внимание на права венгерской общины на Закарпатье. Однако эти предложения приняты не были. В результате Венгрия наложила вето на документ.

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Пресса обращает внимание, что блокировка заявления НАТО произошла в день визита президента России Владимира Путина в Венгрию. Там он встретится с премьер-министром Виктором Орбаном.

Отношения Будапешта и Киева обострились после принятия в Украине нового закона о языке. Единственным государственным языком в стране стал украинский. Он является обязательным для всех органов власти и общественных организаций, но не распространяется на частное общение. Венгрия выразила опасение, что новый украинский закон может ущемить права венгерского меньшинства на Закарпатье. По мнению Будапешта, это нарушает основные принципы Евросоюза и Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. В свою очередь официальный Киев заявил, что полностью гарантирует защиту прав нацменьшинств, а закон о языке расширяет их возможности играть важную роль в украинском обществе.

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Напомним, что Венгрия уже не впервые требует отменить языковую норму закона об образовании.

При этом Будапешт не скрывает свои амбиции в отношении Закарпатья – в мае ответственный за развитие сотрудничества с этим регионом Иштван Грежа объявил начало "венгерской культурной экспансии".

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Венгрия НАТО Украина

Источник: ТАСС

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