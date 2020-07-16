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Верховная Рада назначила главу Антимонопольного комитета

16 июля, 12:23

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

До сегодняшнего дня она была временно исполняющей обязанности на этой должности

Верховная Рада назначила главой Антимонопольного комитета Украины Ольгу Пищанскую. Соответствующий проект постановления поддержали 255 народных депутатов. Ранее с этой должности был уволен Юрий Терентьев.

"За моими плечами есть опыт работы в мощном промышленном производстве. Собственный бизнес. Почти 10 месяцев я работаю на должности первого заместителя главы АМКУ. Именно поэтому я понимаю вызовы, которые сегодня стоят перед АМКУ. Понимаю ответственность Комитета за экономическое развитие Украины и благосостояние граждан. Основными приоритетами конкурентной политики на ближайшее время будут: борьба с уже существующими монополиями, использование инструментов понижения барьеров вхождения на рынки, прекращение антиконкурентных действий органов власти", – сказала Пищанская.

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Больше о ее планах смотрите на видео:

Видео: Верховная Рада

Кто такая Ольга Пищанская

Закончила Криворожский технический университет по специальности "Промышленное и гражданское строительство", а в 2001 году получила степень магистра экономики предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете.

В 90-х работала инженером оператором персонального компьютера МЧП "Техпроцесс". С мая 1999 года по март 2004 года – инженер проектно-конструкторского бюро, далее – инженер I категории Криворожского государственного горно-металлургического комбината "Криворожсталь".

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С марта 2004 года по декабрь 2015-го работала на ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" в различных структурных подразделениях на должностях начальника отдела внешнего проектирования, менеджера по закупке услуг и менеджера по обеспечению стратегических и инвестиционных проектов.

С января по апрель 2016 года – начальник отдела закупок механических материально-технических ресурсов ООО "Метинвест Холдинг".

С декабря 2016-го по август 2019-го – директор ООО "Закупочные решения". С ноября 2017-го по август 2019-го – коммерческий директор ООО "СТЭМ Инжиниринг".

Как сообщали новости "Сегодня", бывшая уполномоченная АМКУ Агия Загребельская рассказывала, что увольнение Терентьева – одно из лучших решений президента. По ее мнению, антимонопольная сфера Украины от его ухода только выиграет.

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Верховная Рада АМКУ Ольга Пищанская

Источник: Сегодня

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