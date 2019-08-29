Верховная Рада назначила Гончарука премьер-министром

Алексей Гончарук / Фото: Офис Президента Украины

Верховная Рада IX созыва, которая начала работу сегодня, 29 августа, назначила Алексея Гончарука на пост премьер-министра Украины.

За его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовали 290 депутатов.

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Перед назначением на должность главы правительства Гончарук выступил перед депутатами. Главной задачей Кабинета министров он назвал экономический рост, а также добавил, что миссия Международного валютного фонда начнет работу через несколько недель.

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Новости "Сегодня" писали, что первую сессию Рады открыл самый старший по возрасту народный депутат Юлий Иоффе. В парламент пришли не все народные избранники – в зале зарегистрировались 405 народных депутатов из 423-х.

Перед депутатами также выступил Владимир Гройсман, который объявил о сложении полномочий его правительством. Он отметил, что новый состав парламента имеет возможность принимать смелые и быстрые решения из-за существующего большинства.

Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

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