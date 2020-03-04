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Верховная Рада назначила нового министра обороны

4 марта, 20:14

Сергей Мартынец

Депутаты поддержали представление президента и сменили в Украине министра обороны

Верховная Рада на внеочередном заседании назначила новым министром обороны Андрея Тарана. Соответствующее представление президента Украины Владимира Зеленского поддержали 285 народных депутатов.

Перед назначением депутаты минутой молчания почтили память бойца, погибшего на Донбассе в результате вражеских обстрелов.

Отметим, что его предшественником был Андрей Загороднюк, который утратил полномочия после отставки Алексея Гончарука с должности премьер-министра.

Ранее Таран представлял Украину в Совместном центре контроля и координации с россиянами (СЦКК). Проработал там несколько месяцев, был назначен в рабочую подгруппу по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы всего на три месяца.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада сначала уволила с должности главы правительства Алексея Гончарука – его отставку поддержали 358 депутатов. После этого парламент 291 голосом назначил его преемника – Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины.

В тренде
Рада уволила Гончарука с должности премьер-министра

После этого депутаты взялись за новый состав правительства. Рада назначила 13 министров, среди которых были и старые, и новые. Новоиспеченный премьер Денис Шмыгаль отметил, что есть еще четыре вакансии в нынешнем правительстве и планируется расширить еще два направления. Смотрите список министров в новом правительстве. Также отдельно был назначен Дмитрий Кулеба на должность главы МИД Украины.

В свою очередь президент Владимир Зеленский накануне напомнил, что в Украине за последние годы было много правительств с разными лозунгами. Он рассчитывает, что новое правительство сделает невозможное для улучшения жизни в стране.

"Я считаю, что предыдущее правительство делало все возможное. Но сегодня украинцам нужно правительство, которое сделает невозможное. Надеюсь таким и будет следующий Кабинет министров. За эти годы у нас было много правительств – правительство технократов, и правительство "казнократов", правительство спасения, правительство крепких хозяйственников. Я верю, что у нас, наконец, появится, именно правительство для людей", – сказал он.

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Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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Верховная Рада министр обороны Андрей Таран

Источник: Сегодня

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