Вадим Пристайко стал министром иностранных дел Украины

Вадим Пристайко / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Верховная Рада поддержала поданную президентом Украины Владимиром Зеленским кандидатуру Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел.

Свои голоса на первой сессии Верховной Рады IX созыва ему отдали 310 народных депутатов.

Выступая перед членами парламента перед голосованием, Пристайко подтвердил приверженность евроатлантической интеграции Украины, а также заявил о необходимости укреплять отношения с рядом иностранных государств.

Еще один вопрос, которым он обещает заниматься – это экспорт украинской продукции за границу.

"Все на экспорт. Мы должны стать экспортным гигантом. Единственный импорт, которому мы будем помогать – это опыт, знания и культура", – отметил он.

Отвечая на вопросы нардепов, Пристайко подчеркнул, что его ведомство продолжит называть Россию агрессором, обещал, что посольства Украины в иностранных государствах больше не будут оставаться без руководителей.

Помимо того, новоназначенный глава МИД признался, что гордится внешнеполитическим курсом предыдущей власти, к которому он имел непосредственное отношение, но, в то же время, назвал недопустимой потерю контактов с какими-либо странами мира.

Напомним, что, помимо него, в этот день также были назначены спикер Верховной Рады, вице-спикеры, премьер-министр Украины, а также министр обороны.

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