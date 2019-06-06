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Верховная Рада отказалась уволить Климкина

6 июня, 13:05

Президент Украины Владимир Зеленский недавно лично инициировал отставку главы МИДа

Фото: Facebook

Верховная Рада не поддержала представление президента Украины об увольнении Павла Климкина с поста министра иностранных дел. Соответствующее решение поддержал только 141 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Отметим, что ранее Комитет Верховной Рады по иностранным делам одобрил президентскую инициативу.

Во время выступлений некоторый народные депутаты сетовали на то, что президент внес представление на увольнение Климкина, но не внес новую кандидатуру.

Напомним, сам Климкин еще 17 мая объявил об отставке. Министр записал соответствующее видеообращение, в котором назвал такое решение "правильным по-человечески" и "правильным с точки зрения нормальной политической культуры". Также он дал понять, что не собирается исчезать с политического небосклона Украины и рассказал о планах.


В свою очередь спецпредставитель США по Украине Курт Волкер поблагодарил Климкина за отличное сотрудничество и надеется, что он отправиться на заслуженный отдых.

Отметим, что недавно в парламенте решалась судьба правительства Украины. На голосование был вынесен вопрос об отставке премьер-министра. Однако еще до начала рассмотрения вопроса две фракции отказались за это голосовать. В итоге Рада отказалась уволить Владимира Гройсмана.

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Тег Рада, отставка, увольнение, Климкин

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