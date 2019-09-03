Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность

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Верховная Рада приняла в целом законопроект №7203 об отмене депутатской неприкосновенности. Таким образом, с 1 января 2020 года народные избранники уже будут без депутатского иммунитета. Соответствующий документ поддержали 373 народных депутатов.

Перед рассмотрением законопроекта перед народными избранниками выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что после отмены неприкосновенности, у депутатов сохраниться индемнитет.

"Они не будут нести ответственность за политические решения, за голосования и любые публичные выступления. Речь идет о привлечении к уголовной ответственности. Извините, но если депутат сбивает человека, или "крышует" добычу янтаря, или совершает любое другое криминальное преступление, он должен нести ответственность. Это парламент, а не малина, где можно пять лет прятаться под куполом", – заявил глава государства.

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Данным документом вносятся изменения в Конституцию Украины – исключается из ст. 80 положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность.

Теперь в данной статье осталась лишь одна норма, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

После принятия закона спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв в заседании до 12:15.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 октября 2017 года пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко внес этот законопроект в парламент. Спустя пару дней Рада запустила процесс снятия неприкосновенности, отправив законопроект на заключение в Конституционный суд. там документ получил одобрение.

В ночь с 29 на 30 августа 2019 года Рада приняла в первом чтении законопроект. Нардепы проголосовали за постановление о предварительном одобрении закона о снятии неприкосновенности.

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