Верховная Рада приняла решение о выходе из карантина

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла решение о выходе из карантина, и теперь будет работать в обычном пленарном режиме. Соответствующий проект постановления поддержал 251 народный депутат.

Депутаты внесли изменения в постановление Верховной Рады Украины от 17 марта "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады на период действия карантина в Украине", признав утратившим силу пункт 1 постановления, в частности, положения о работе ВР в течение действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины.

С 18 мая Рада начинает работу в соответствии с календарным планом проведения третьей сессии девятого созыва, утвержденного постановлением Верховной Рады Украины от 16 января 2020 года.

Реклама В тренде Зеленский пришел в Раду перед принятием закона о банках

Отметим, что за два месяца депутаты провели несколько внеочередных заседаний, а на первые из них депутаты приходили не только в масках, но даже были некоторые в защитных костюмах. В сессионном зале проводили дезинфекцию, а несколько депутатов с коронавирусом уже побывали в больнице.

А тем временем на сегодняшнем заседании Рада окончательно приняла закон о банках. Перед голосованием в парламент пришел президент Владимир Зеленский, который отметил, что данный закон – это вопрос экономической безопасности страны. Этот документ разблокирует предоставление Украине международной финансовой помощи.

Все подробности в спецтеме Заседание Рады в карантин

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