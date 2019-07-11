Сделать стартовой
25,7
28,84
УКР
Главная Больше  Новости политики

Верховная Рада приняла Избирательный кодекс

11 июля, 12:11

Народные депутаты закончили рассмотрение более чем 4500 правок к масштабному документу

Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Верховная Рада приняла Избирательный кодекс, закончив рассмотрение более 4500 правок. За соответствующий проект №3112-1 проголосовали 230 народных депутатов.

Этот объемный документ объединил пять действующих сегодня законов : "О выборах народных депутатов Украины", "О выборах президента Украины", "О местных выборах", "О Центральной избирательной комиссии" и "О Государственном реестре избирателей".

Как отмечал один из инициаторов Кодекса Александр Черненко, ключевым в этой избирательной системе есть один общегосударственный избирательный список, который формируют политические партии. И этот общегосударственный избирательный список распределяется по региональным спискам. Среди основных новшеств — создание "открытых списков". Они предполагают, что избиратель будет голосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата.

Одна из главных дискуссий по Кодексу касалась процентного барьера для политических партий на выборах в Раду. Как отметил Черненко: "Чем меньше процент, тем меньше потеря голосов, тем меньшее количество голосов за непроходные партии". Но, по его мнению, 4% является оптимальным барьером.

Документом предполагает применить избирательную систему, которая позволяет персонифицировать голосования ("открытые" списки кандидатов), что требует введения региональных избирательных округов.

Принятый Избирательный кодекс вступит в силу с 1 декабря 2023 года.

Как сообщали новости "Сегодня", Избирательны кодекс в первом чтении был принят еще в 2017 году.

Отметим, политологи Дмитрий Васильев и Виталий Бала в комментарии сайту "Сегодня" говорят, что низкий процент позволит создать условия для конкуренции между разными политическими силами, что скажется на их работоспособности. Эксперты рассказали, какой проходной барьер сделает Раду более эффективной.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Рада, депутаты, избирательный кодекс

Вы сейчас просматриваете новость " Верховная Рада приняла Избирательный кодекс". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Комитет Рады одобрил отставку Климкина

Сегодня, 10:40

Члены парламентского комитета также согласились на нового министра иностранных дел

Новый глава МИД и Избирательный кодекс: что рассмотрит Рада перед роспуском

8 июля, 15:07

Спикер парламента призвал нардепов максимально мобилизоваться для принятия законодательных инициатив

В Раде рассказали, чем займутся перед каникулами

Вчера, 00:06

В парламенте – последняя сессионная неделя перед выборами

Пять или три процента: какой проходной барьер сделает Раду более эффективной

8 июля, 12:11

Политологи рассказали, какой электоральный барьер поспособствует формированию политической элиты в Украине

Учёные определили самую опасную для здоровья группу крови

Ученые наконец установили, зачем зебре полоски

Как убрать герпес на губах быстро и наверняка

Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА

В Японии клиенты арендуют машины, но никуда не едут

Жители Днепра станут больше платить за воду

Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

Раскрыта тайна разбитых носов египетских статуй

Видео: Впечатляющая авария Матевоса Исаакяна в Спа

Чем полезна клубника, а чем вредна?

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Вафельницы, которые хотят все женщины! Со скидкой в городе

Доллар по 24? Все может быть

9 июля, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Саммит Украина – ЕС: как прошла 21-я встреча лидеров и что осталось за кадром

9 июля, 07:37

В Брюсселе выделили больше финансовой помощи, но из-за смены глав европейских институций завоевать доверие ЕС станет сложнее

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

9 июля, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Рада, прощай: каким был восьмой созыв украинского парламента

9 июля, 07:00

Нардепы меньше дрались, много "сочиняли" и дважды изменили Конституцию

Продолжительность жизни человека зависит от того, какого он роста

Уничтожение российского снайпера под Донецком попало на видео

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь