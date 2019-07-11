Верховная Рада приняла Избирательный кодекс

Народные депутаты закончили рассмотрение более чем 4500 правок к масштабному документу

Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Верховная Рада приняла Избирательный кодекс, закончив рассмотрение более 4500 правок. За соответствующий проект №3112-1 проголосовали 230 народных депутатов.

Этот объемный документ объединил пять действующих сегодня законов : "О выборах народных депутатов Украины", "О выборах президента Украины", "О местных выборах", "О Центральной избирательной комиссии" и "О Государственном реестре избирателей".

Как отмечал один из инициаторов Кодекса Александр Черненко, ключевым в этой избирательной системе есть один общегосударственный избирательный список, который формируют политические партии. И этот общегосударственный избирательный список распределяется по региональным спискам. Среди основных новшеств — создание "открытых списков". Они предполагают, что избиратель будет голосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата.

Одна из главных дискуссий по Кодексу касалась процентного барьера для политических партий на выборах в Раду. Как отметил Черненко: "Чем меньше процент, тем меньше потеря голосов, тем меньшее количество голосов за непроходные партии". Но, по его мнению, 4% является оптимальным барьером.

Документом предполагает применить избирательную систему, которая позволяет персонифицировать голосования ("открытые" списки кандидатов), что требует введения региональных избирательных округов.

Принятый Избирательный кодекс вступит в силу с 1 декабря 2023 года.

Как сообщали новости "Сегодня", Избирательны кодекс в первом чтении был принят еще в 2017 году.

Отметим, политологи Дмитрий Васильев и Виталий Бала в комментарии сайту "Сегодня" говорят, что низкий процент позволит создать условия для конкуренции между разными политическими силами, что скажется на их работоспособности. Эксперты рассказали, какой проходной барьер сделает Раду более эффективной.

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