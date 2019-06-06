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Верховная Рада приняла решение по отставке главы СБУ Грицака

6 июня, 13:43

Сегодня народные депутаты уже отказались уволить главы МИД Украины и Минобороны

Василий Грицак
Василий Грицак. Фото: president.gov.ua

Верховная Рада отказалась уволить председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака, о чем просил депутатов глава государства. Соответствующее постановление поддержали только 78 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Отметим, что перед рассмотрением вопроса по Грицаку, парламент отказался уволить министра иностранных дел Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака. Парламентарии, в первую очередь, сетовали на то, что президент не представил кандидатуры на должности, с которых предложил уволить чиновников

Как сообщалось, 30 мая президент Владимир Зеленский внес в Раду постановления об увольнении Грицака, Полторака и Климкина. Также стало известно, что в Администрации главы государства готовят постановление на освобождение Юрия Луценко от должности генерального прокурора.

Напомним, 20 мая, за день до инаугурации нового главы государства, Грицак заявил об отставке с поста главы СБУ. 22 мая президент назначил Баканова первым замглавы СБУ и начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ. Позже началась кадровая чистка в спецслужбе, Зеленский уволил Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления СБУ; Виталия Маликова с должности первого заместителя главы спецслужбы и освободил его же от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ; Олега Валендюка с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.


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Тег Рада, отставка, СБУ, увольнение, Грицак

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