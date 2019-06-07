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Верховная Рада приняла закон о штрафах за неправомерное ношение военной формы

7 июня, 12:16

Новый закон также предусматривает уголовную ответственность за осквернение военных могил


Верховная Рада приняла закон о штрафах за неправомерное ношение военной формы. Если первое наказание не подействует, в следующий раз придется заплатить в полтора раза больше. Кроме этой нормы, новый закон предусматривает уголовную ответственность за осквернение военных могил – лишение свободы до 5 лет.

Ранее сообщалось, что в Украине хотят запретить носить официальный военный камуфляж и госнаграды современной Украины всем, кто не имеет на это права. В Верховной Раде группа нардепов зарегистрировала законопроект, который, во-первых, предусматривает денежное наказание за незаконное ношение военной формы со знаками различия, а во-вторых значительно усиливает наказание за незаконное ношение государственных наград. Напомним, в Админкодексе Украины прописано, что сейчас за незаконное ношение госнаград предусмотрен смехотворный штраф — от 17 до 34 грн, а то и вовсе устное предупреждение.

Если предлагаемые нормы будут приняты, штрафы повысят в 100 раз, и тогда виновные должны будут заплатить от 1700 до 3400 грн. Обязанность следить за соблюдением законности будет возложена на полицейских. В соцсетях украинцы уже задались вопросом: как быть, например, охотникам или рыбакам, которые часто носят камуфляжную форму и ценят ее за удобство.

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Тег закон, Верховная Рада, военная форма

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