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Верховная Рада приняла закон об импичменте: Ляшко обратился к Зеленскому

6 июня, 14:43

Нечего затягивать и прятаться за неприкосновенностью, говорит "радикал"

Олег Ляшко
Олег Ляшко. Фото: Facebook

Верховная Рада проголосовала за законопроект о временных следственных комиссиях, где выписана процедура импичмента президента , участие в разработке которого принимал Олег Ляшко. Лидер Радикальной партии призвал президент Владимира Зеленского немедленно его подписать и отметил, что это – только первый шаг к установлению реального народовластия.

"Наконец, через пять лет нашей борьбы парламент принял мой закон об импичменте президента и ВСК. Поздравляю украинцев с этим важным событием – созданием инструмента реального контроля людей над властью. Очень надеюсь, что у Зеленского хватит смелости подписать этот закон, как он и обещал гражданам перед выборами, а не выдумывать предлоги, чтобы его заветировать", – подчеркнул народный депутат.

Ляшко убежден, Верховная Рада должна принять еще несколько законов, чтобы каждый чиновник был подконтрольным гражданам и отвечал за свои действия.

"Следующие решения, которые парламент должен принять безотлагательно – об отмене неприкосновенности президента, депутатов и судей. Нечего затягивать и прятаться за неприкосновенностью. И еще одно ключевое решение, которое наша команда предлагает стране – сокращение количества депутатов Верховной Рады до 250. 450 депутатов – это много, половина даже не ходит на работу. Получают большие зарплаты и не работают. Это надо прекратить", – отметил Ляшко.

Напомним, ранее лидер РПЛ заявил, что выбирать Верховную Раду без изменения избирательного законодательства – обман людей.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Ляшко обратил внимание: Зеленский в Брюсселе не вспомнил про МВФ и квоты для украинских производителей .


Ткаже ранее сообщалось, что в Конгрессе США рассмотрят законопроект о поддержке Украины. Именно по инициативе Ляшко в марте 2017 года Верховная Рада приняла обращение к Конгрессу США о гарантиях безопасности.

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Тег импичмент, Ляшко, Зеленский, ВСК

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