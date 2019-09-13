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Верховная Рада приняла законопроект об обличителях коррупции

13 сентября, 11:17

За документ проголосовали 283 нардепов

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Верховная Рада приняла президентский законопроект №1010 о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции относительно обличителей коррупции. Проект закона приняли в первом чтении – за него проголосовали 283 народных депутатов.

Отметим, что этот законопроект определяет правовой статус обличителей коррупции, их права и гарантии защиты. В частности, он приводит в норму порядок раскрытия обличителем коррупции информации, освобождает его от юридической ответственности за раскрытие информации о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушением. Кроме того, он предусматривает обеспечение государственной защиты обличителям коррупции и защиту их трудовых прав.

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Также законопроект предусматривает обеспечение анонимности обличителя и усиливает ответственность за нарушение прав обличителя коррупции, гарантирует сохранение ему рабочего места, компенсацию за вынужденный прогул и будущее трудоустройство.

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Кроме того, обличителю коррупции будет выплачиваться вознаграждение, если он сообщил, активно и содействовал раскрытию преступления, денежный размер которого или нанесенный государству ущерб в пять тысяч раз и более превышают прожиточный минимум. Законопроект предусматривает, что обличитель получает вознаграждение в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления, но не больше 3 тыс. минимальных зарплат.

Ранее мы сообщали, что в команде президента Владимира Зеленского хотят поощрять деньгами обличителей коррупции. "Сегодня" выяснили, сколько можно заработать на доносе и решит ли это проблему коррупции в Украине.

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Источник: Интерфакс-Украина

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