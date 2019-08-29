Верховная Рада проголосовала за новый Кабмин

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Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабмин. "За" свои голоссы отдали 281 депутат, 26 проголосовали против и 45 – удержались.

Парламент поддержал кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров Украины, предложенные новым премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа").

В новое правительство вошли:

Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины – министра цифровой трансформации;

Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Оксана Маркарова – министр финансов Украины;

Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;

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Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины;

Алена Бабак – министр развития громад и территорий Украины;

Анна Новосад – министр образования и науки Украины;

Зоряна Скалецкая (Черненко) – министр здравоохранения Украины;

Владимир Бородянский – министра культуры, молодежи и спорта Украины;

Юлия Соколовская – министра социальной политики Украины;

Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины;

Денис Малюська – министром юстиции Украины

Оксана Коляда (Гаврилюк) – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Дмитрий Дубилет – министр Кабинета министров Украины.

Напомним, что в Верховной Раде сформированы пять фракций и одна депутатская группа. Фракция "Слуга народа" – 254 нардепа. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 44. "Европейская солидарность" – 27. "Батькивщина" – 25. "Голос" – 17. В группу "За будущее" вошли 23 нардепа.

Права коалиции в Верховной Раде получила фракция "Слуга народа". Это первый случай в истории независимой Украины, когда коалицию формирует одна фракция. Коалиция предлагает президенту кандидатуру премьер-министра и кандидатуры состава правительства.

Президент Владимир Зеленский предлагает сократить численность нардепов в парламенте, а также закрепить пропорциональную систему выборов. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Конституцию зарегистрирован под номером 1017. Он определен как неотложный.

Алексей Гончарук назначен на должность премьер-министра Украины. За него депутаты отдали 290 голосов. Новому премьеру 35 лет, на момент назначения на должность главы правительства он занимал должность заместителя руководителя Офиса президента Украины.

Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

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