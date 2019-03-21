Верховная Рада рассмотрела более 1200 поправок к "языковому закону"

Депутаты продолжат работать завтра, но будут ли они дальше рассматривать поправки, неизвестно

Верховная Рада. Фото: AFP

Верховная Рада рассмотрела более 1200 поправок к "языковому закону" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/579/acd/5c7579acd1adc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/579/acd/5c7579acd1adc.jpg 2019-03-21T20:07:52+02:00 Политика Депутаты продолжат работать завтра, но будут ли они дальше рассматривать поправки, неизвестно

Состоянием на сегодняшний день члены украинского парламента рассмотрели уже 1217 из 2082 поправок к законопроекту №5679-д об украинском языке, о чем сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Закрывая пленарное заседание 21 марта, он заявил, что свою работу народные депутаты продолжат завтра на следующий день, но не уточнил, будут ли депутаты рассматривать поправки к языковому закону в этот день.

Стоит отметить, что пятница в Раде считается традиционным днем для вопросов к правительству.

Ранее сообщалось, что украинские депутаты рассмотрели почти 500 поправок.

Напомним, в октябре прошлого года Рада приняла закон об украинском языке. Согласно документу, все сферы жизнедеятельности страны хотят обязать использовать исключительно украинский язык. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседании любых госорганов, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов. Читайте подробней о новом законе о государственном языке.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала объяснили, когда стоит ожидать решения Рады по украинскому языку и что может этому препятствовать. Политологи настроены оптимистично, но напоминают о более чем 2000 правок.

Стоит отметить, что принятие языкового закона является одной из главных тем сегодняшнего дня. С остальными темами вы можете ознакомиться на сайте "Сегодня":

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