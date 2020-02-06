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Верховная Рада разблокировала два важных закона

6 февраля, 13:44

Законы об среднем образовании и изменения в Налоговый кодекс открыты для подписания

/ Фото: Верховная Рада

Верховная Рада не поддержала отмену двух принятых ранее законов об общем среднем образовании и усовершенствования администрирования налогов.

Перед рассмотрением документов нардепы заблокировали трибуну и президиум парламента и в таком режиме обсуждали эти проекты постановлений.

Так, первым депутаты рассматривали проект постановления (№0901-П) об отмене решения Верховной Рады Украины от 16.01.2020 года о принятии во втором чтении и в целом закона "О среднем образовании". Однако поддержали эту инициативу всего 58 нардепов.

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После этого депутаты отказались поддержать и проект постановления №1210-П об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве. За это проголосовали только 84 парламентария.

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Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Как сообщали новости "Сегодня", 16 января Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании. Однако после этого в парламенте зарегистрировали проект постановления об отмене данного решения, чем заблокировали принятый закон. Документ должен способствовать повышению качества образования и росту интеллектуального потенциала общества.

В тот же день парламент принял новацию для ФЛП – поддержал поправку к законопроекту №1210, которая предусматривает повышение годовых лимитов предельного дохода для физлиц-предпринимателей (ФЛП).

Смотрите также видео потасовки в Раде:

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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Верховная Рада депутаты закон

Источник: Сегодня

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