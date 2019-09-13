Парламентарии пришли к согласию в том, что Центризбирком нужно "перезагрузить"

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Парламент проголосовал за полное изменение состава Центральной избирательной комиссии. За соответствующее решение проголосовал 341 народный депутат. Представление на увольнение состава ЦИК подано президентом Владимиром Зеленским.

В частности, парламент уволил Аллу Басалаеву, Наталию Бернацкую, Михаила Вербенского, Олега Диденко, Андрея Евстигнеева, Ирину Ефремову, Ольгу Желтову, Олега Конопольского, Светлану Кустовую, Ольгу Лотюк, Екатерину Махницкую, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяну Слипачук, Леонтия Шипилова, Татьяну Юзькову.



"Вопреки частично положительным оценкам международных институций относительно деятельности нынешнего состава ЦИК, ее функционирование сопровождалось рядом неоднозначных решений и действий. Так, на протяжении внеочередных парламентских выборов 2019 года ЦИК неоднократно проявляла политическую предвзятость в решении отдельных вопросов. Следствием этого стали многочисленные судебные иски, в которых решения, действия или бездеятельность ЦИК были признаны противоправными", – сказал вице-спикер Стефанчук, представляя доклад с трибуны парламента.

Первый вице-спикер отметил, что судами были признаны противоправными и отменены десятки постановлений ЦИК. Эти решения были мотивированы тем, что ЦИК не предприняла все возможные меры для реализации избирательных прав украинцев.

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После доклада Руслана Стефанчука, Рада поддержала предложение рассматривать данный вопрос по сокращенной процедуре. За это решение проголосовали 298 народных депутата.

В тренде Верховная Рада "распустила" ЦИК

Во время обсуждения с трибуны парламента нардепы выражали недовольство работой нынешней Центральной избирательной комиссии. В частности, подчеркивалось, что имели место нарушения законов, а также то, что ЦИК не реагировала на сообщения о нарушениях во время президентских и парламентских выборов.

Напомним, комитет Рады одобрил роспуск ЦИК на заседании 11 сентября.

Сама же Центральная избирательная комиссия Украины считает, что представление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий состава комиссии может быть политически мотивированным решением, и в этом случае оно может повлечь ответственность главы государства и парламента

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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