Верховная Рада снова провалила программу деятельности Кабмина

Кабинет министров никак не может домучить свою программу, чтобы она понравилась депутатам

Верховная Рада на сегодняшнем заседании отказалась поддержать программу деятельности Кабинета министров. За нее проголосовали лишь 207 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов

"Правительство и я лично не гонимся за иммунитетом (дается на год после принятия программы Кабмина – ред.). Все, что сказано про иммунитет, нужен ли кому-то иммунитет – нет, сегодня нужно действовать и показывать результат для украинцев. Мы будем делать работу со всем профессионализмом, который сегодня есть у каждого из министров. Работа с комитетами, поддержка парламента является ключевым в успехе работы правительства. Поэтому, только в совместной работе мы сможем дать тот результат, о котором фракции парламента обещал предоставить украинцам на протяжении своей работы. Правительство – это инструмент выполнения ожиданий общества. Еще раз повторяю – не в иммунитете дело, дело в четких векторах, который мы должны указать украинскому обществу: куда мы двигаемся, для чего, каким будет этот результат", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Он попросил поддержать проект программы, которую назвал хорошим, правильным программным документом для Украины.

В результате не хватило голосов для утверждения программы правительства, и она снова отправляется на доработку.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Кабмин доработал программу своей деятельности. Это своего рода "дорожная карта", реакция правительства на ряд проблем, которые сегодня стоят перед нашей страной в краткосрочной перспективе, а также план действий на средне- и долгосрочный период. Предыдущий вариант этого документа парламент забраковал, назвав "рефератом".

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