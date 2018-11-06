Верховная Рада создала ВСК по расследованию убийства Гандзюк

Парламентская комиссия также поднимет материалы следствий по другим нападениям на активистов в Украине

Верховная Рада поддержала создание парламентской Временной следственной комиссии по расследованию нападений на активистов в Украине, в том числе и убийство Екатерина Гандзюк.

За соответствующий проект постановления за основу и в целом проголосовали 259 народный депутатов.

Спикер парламент Андрей Парубий пожелал депутатам объективности в расследовании.

Отметим, что генеральный прокурор Юрий Луценко сегодня заявил, что следствие по "делу Гандзюк" подорвано из-за утечки информации по заказчикам убийства активистки. В этом контексте он объяснил, почему не было смысла создавать Временную следственную комиссию в Раде.

Перед этим Луценко рассказал о заказчиках убийства Гандзюк. По его словам, следствие отрабатывает 12 подозреваемых. Генпрокурор отметил, что активистка ему лично рассказывала о желающих избавиться от нее.

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти активистки. Отмечалось, что умерла она от обрыва тромба прямо в больнице. Однако позже появилось сообщение в интернет-группе "Кто заказал Катю Гандзюк?" о причине смерти Гандзюк. Активистка боролась с коррупцией в правоохранительных органах и среди чиновников, добивалась расследования дел за нападения на активистов в Украине, но в итоге на нее было совершено нападение – ее облили серной кислотой. Непосредственным исполнителем нападения на Гандзюк был Никита Грабчук. В частности, он вылил на активистку литр серной кислоты, в результате чего она получила 40% химических ожогов.

Следователи изменили квалификацию нападения на чиновника Херсонского горсовета, квалифицировав его как оконченное преступление по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ"). В итоге ГПУ приняла решение передать СБУ "дело Гандзюк", что даст возможность объединить два уголовных производства в досудебном расследовании и установить заказчика преступления.