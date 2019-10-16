Верховная Рада создаст комиссию по восстановлению территориальной целостности Украины

Комиссию создадут на год, ее отчеты будут заслушивать на сессии Рады каждые три месяца

/ Фото: Верховная Рада

Депутаты Верховной Рады предложили создать временную специальную комиссию (ВСК) по восстановлению территориальной целостности и обеспечению суверенитета Украины. Соответствующее постановление, инициированное представителями фракции "Голос", зарегистрировано в секретариате парламента в среду, 16 октября, о чем сообщается на официальном сайте Рады.

Согласно документу, задача ВСК – "определение принципов и установление очередности этапов, которые должны соблюдать должностные лица и государственные органы Украины, направленных на восстановление территориальной целостности и обеспечения суверенитета" страны.

При этом главная цель новой комиссии, как сказано в проекте постановления, – "обеспечение противодействия возможным угрозам национальным интересам Украины в ходе подготовки и осуществления мероприятий, направленных на деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Украины".

Реклама

По предложению депутатов, комиссию создадут на год, ее отчеты будут заслушивать на сессии Рады каждые три месяца.

В тренде Поможет Раде пробить "тромб": Зеленский подписал изменения в регламенте

Возглавить ВСК предложено председателю фракции "Голос" Сергею Рахманину, а его заместителем может стать Александр Корниенко из фракции "Слуга народа". Всего в состав комиссии предлагается включить 12 членов парламента из всех фракций.

По мнению Рахманина, работа ВСК "будет сложной", но, считает он, депутаты "смогут найти точки соприкосновения" и положительно повлиять на миротворческий процесс в Донбассе.

Напомним, Рада прошлого созыва создала ВСК по расследованию хищений в армии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама