Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,79
27,28

Верховная Рада создаст комиссию по восстановлению территориальной целостности Украины

16 октября, 22:16

Комиссию создадут на год, ее отчеты будут заслушивать на сессии Рады каждые три месяца

/ Фото: Верховная Рада

Депутаты Верховной Рады предложили создать временную специальную комиссию (ВСК) по восстановлению территориальной целостности и обеспечению суверенитета Украины. Соответствующее постановление, инициированное представителями фракции "Голос", зарегистрировано в секретариате парламента в среду, 16 октября, о чем сообщается на официальном сайте Рады.

Согласно документу, задача ВСК – "определение принципов и установление очередности этапов, которые должны соблюдать должностные лица и государственные органы Украины, направленных на восстановление территориальной целостности и обеспечения суверенитета" страны.

При этом главная цель новой комиссии, как сказано в проекте постановления, – "обеспечение противодействия возможным угрозам национальным интересам Украины в ходе подготовки и осуществления мероприятий, направленных на деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Украины".

Реклама

По предложению депутатов, комиссию создадут на год, ее отчеты будут заслушивать на сессии Рады каждые три месяца.

В тренде
Поможет Раде пробить "тромб": Зеленский подписал изменения в регламенте

Возглавить ВСК предложено председателю фракции "Голос" Сергею Рахманину, а его заместителем может стать Александр Корниенко из фракции "Слуга народа". Всего в состав комиссии предлагается включить 12 членов парламента из всех фракций.

По мнению Рахманина, работа ВСК "будет сложной", но, считает он, депутаты "смогут найти точки соприкосновения" и положительно повлиять на миротворческий процесс в Донбассе.

Напомним, Рада прошлого созыва создала ВСК по расследованию хищений в армии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Верховная Рада Рахманин временная следственная комиссия ВСК Сергей Рахманин

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Согласительный совет и заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция
Согласительный совет и заседание Верховной Рады: онлайн-трансляцияПолитика
Проверки
Проверки "единщиков": Зеленский инициирует введение двухлетнего мораторияЭкономика
"Весьма неожиданно": У Путина отреагировали на требование Киева распустить "Л/ДНР"Политика
Зеленский отреагировал на гибель девушки-бойца ВСУ на Донбассе
Зеленский отреагировал на гибель девушки-бойца ВСУ на ДонбассеПолитика
Отвод войск в Золотом откладывается: у Зеленского назвали причину
Отвод войск в Золотом откладывается: у Зеленского назвали причинуПолитика
Закон об особом статусе Донбасса надо обсуждать не только в Раде – Марчук
Закон об особом статусе Донбасса надо обсуждать не только в Раде – МарчукПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...