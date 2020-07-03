Верховная Рада уволила Смолия с должности главы НБУ

Депутаты согласились отправить в отставку главного банкира страны, который сам попросил освободить его от обязанностей

Верховная Рада на сегодняшнем внеочередном заседании поддержала президентское представление на увольнение Якова Смолия с должности руководителя Национального банка Украины. Данный проект постановления поддержали 286 народных депутатов.

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Во время обращения к депутатам Смолий подчеркнул, что Нацбанк находится вне политики, но постоянно ощущает давление со стороны законодателей и судебной системы. Он заявил, что его отставка не означает, что институциональная независимость НБУ сломлена. Однако чиновник считает, что этот его шаг – предупреждение о пересечении "красной линии".

"Я принял сложное, но необходимое решение уйти в отставку. Поскольку длительное время на Нацбанк осуществляется систематическое политическое давление: давление на принятие решений, которые не являются экономически обоснованными, которые фокусируются на краткосрочных победах и могут дорого обойтись украинской экономике в более дальней перспективе … Давление через суды, проплаченные митинги на Институтской и под домами членов правления (НБУ. – Ред.), информационные атаки, построенные на манипуляции и лжи. Необоснованные политические оценки политики НБУ и непосредственно моей деятельности. Использование Совета НБУ для создания корпоративного конфликта в середине институции. Это усложняет работу центробанка … Означает ли моя отставка, что независимость НБУ удалось сломить? Нет! Это протест, это сигнал и предупреждение, это "красная линия". Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институционные основы в Нацбанке", – сказал чиновник в своем выступлении с трибуны парламента.

По его словам, в течение последнего года на совещаниях с участием депутатов и представителей Кабмина звучали призывы "залить экономику деньгами", "поставить инфляцию 11% и курс 30, потому что такие параметры заложены в бюджет", которые противоречат принципам свободного рынка.

"Эти лозунги заставили меня принять такое решение (об отставке. – Ред.)", – сказал Смолий.

Как сообщали новости "Сегодня", действующий глава НБУ написал заявление об отставке, в котором пожаловался на политическое давление, но не уточнил, о чем конкретно речь. В то же время правление Нацбанка призвало президента Украины, правительство и народных депутатов дать возможность банку выполнять свои функции. В Офисе президента заявили, что приоритетом остается обеспечение независимости НБУ.

На неожиданное решение Смолия отреагировали и на Западе. Так, "Большая семерка" заявила, что подрыв этой сверхважной институции был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку. В связи с отставкой Смолия МВФ выдвинул требование к Украине – чтобы преемник подавшего в отставку Якова Смолия на посту главы НБУ обеспечил независимость банковского регулятора.

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Позже сам Смолий рассказал, что он имел в виду под политическим давлением. По его словам, он вспомнил и о конституционном представлении 64 депутатов, и о внутренних распрях в НБУ.

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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