Верховная Рада возьмется за рынок земли: планы нардепов на день

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Верховная Рада на заседании 13 ноября намерена рассмотреть законопроекты о рынке земли. Так, народные депутаты рассмотрят в первом чтении проект закона №2178 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". А также ряд альтернативных законопроектов.

Докладывать по законопроектам будет министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, а также ряд народных депутатов.

В первом чтении нардепы намерены рассмотреть проект закона №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

Также в первом чтении будет рассмотрен законопроект №2195 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфицию, эмфитевзиса) через электронные аукционы.

Во втором чтении парламентарии рассмотрят проект Закона о внесении изменения в статью 4 Закона Украины "Об использовании земель обороны" по повышению эффективности использования выделенных земельных участков.

Также на заседании парламентарии рассмотрят внесение ряда изменений в Налоговый кодекс, закон "О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах", закон "О нотариате", закон "О безоплатной правовой помощи" и другие законы.

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Также во втором чтении будет рассмотрен проект закона №0942 о развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине. А также другие законопроекты.

Напомним, ранее Комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады рекомендовал парламенту поддержать за основу законопроект № 2178-10 об открытии рынка сельхозземель. Этот депутатский законопроект был зарегистрирован как альтернатива правительственному. Вариант Кабмина ранее раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский.

В целом аграрный комитет Рады рассмотрел 11 законопроектов о рынке земли.

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Напомним, в сентябре-2019 Кабмин внес в Раду законопроект № 2178, который предусматривал, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные общины и само государство. Таким образом, предполагалось, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине. В документе предлагалось разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.

10 октября в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский раскритиковал этот законопроект, после чего группа депутатов зарегистрировала в парламенте обновленный документ. Обновленный законопроект об обороте земель предусматривает запрет на продажу участков компаниям, бенефициаром которых являются иностранцы, до 2024 года. Запрет не касается иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинской земле и платят налоги в госбюджет.

Как известно, мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в феврале-2019. Просто снять мораторий – недостаточно для открытия рынка. Сначала нужно принять законопроект об обороте с/х земель.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, что принесет Украине открытый рынок земли и будет ли расти экономика. Ответы на эти вопросы узнавайте в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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