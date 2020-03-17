Верховная Рада впервые назначила женщину генеральным прокурором Украины

Верховная Рада на внеочередном заседании, которое созвал президент Украины, назначила Ирину Венедиктову новым генеральным прокурором. До этого она исполняла обязанности директора Государственного бюро расследований. Ее кандидатуру поддержали 269 народных депутатов.

Сначала президент Владимир Зеленский отметил моральные и профессиональные качества Венедиктовой. Он уверен, что ее назначение позволит наладить работу органов прокуратуры и искоренить коррупцию.

"Впервые в истории независимой Украины генеральным прокурором может стать женщина. Но мне кажется, что в историю Украины она, в первую очередь, войдет, как профессиональный и результативный человек", – сказал глава государства.

В свою очередь сама Венедиктова дала ряд обещаний перед депутатами и народом Украины.

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"Это не просто аванс для меня, но и большая ответственность. Я сделаю все для того, чтобы вы никогда не подумали, что это решение (о ее назначении) было ошибкой. Я обещаю народу Украины выполнять свои обязанности добросовестно и честно. Я обещаю не продавать дела, не сливать, я обещаю не возвращать прокурорских "оборотней". Я обещая прокурорам возродить мощную государственную институцию, чтобы они чувствовали себя независимыми, защищенными, нужными этому государству. Я обещаю стоять на основах верховенства права. Я обещаю строить прокуратуру по международным стандартам", – сказала она.

В первую очередь в Генпрокуратуре она хочет провести аудит и уголовных производств, и кадров. Она также хочет, чтобы преступность существенно снизилась и на этом фоне прокуратура стала эффективной государственной институцией. Читайте подробней, что известно об Ирине Венедиктовой.

Как сообщали новости "Сегодня", 5 марта было созвано внеочередное заседание парламента для рассмотрения вопроса недоверия генеральному прокурору. 263-мя голосами он был уволен. Однако еще до решения депутатов Рябошапка устроил в Раде демарш во время своего выступления. Он решил не дожидаться голосования и раньше времени покинул сессионный зал.

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Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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