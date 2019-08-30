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Верховная Рада закрыла первую сессию

30 августа, 02:30

Вторая сессия нового парламента начнется во вторник, 3 сентября

/ Фото: AFP

Верховная Рада Украины завершила свое первое заседание и первую сессию около 2:10 пятницы, 30 августа. 3 сентября парламент начнет вторую сессию.

Перед тем как разойтись, депутаты утвердили календарный план работы. За него проголосовали 278 депутатов.

Вторая сессия начнется 3 сентября и завершится 24 января. Также календарный план предусматривает проведение 10 пленарных недель. Еще 6 недель предназначены для работы в комитетах и 5 недель – в округах нардепов.

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Согласно Конституции, очередная сессия Верховной Рады открывается в первый вторник сентября.

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REUTERS/Gleb Garanich

Ранее президент ВладимирЗеленский подписал указ о назначении Руслана Рябошапки генпрокурором Украины. Ранее Верховная Рада поддержала назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора Украины.

ТакжеВерховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Парламент принял постановление о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности. Такое решение поддержали 363 депутатов при минимально требуемых 226.

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер поздравил с назначением нового премьер-министра, главу МИД и правительство Украины.

Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

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Верховная Рада сессия депутаты заседание нардепы календарный план

Источник: Сегодня

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