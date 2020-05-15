Верховной Раде 30 лет: Разумков выступил с заявлением

Верховной Раде Украины сегодня исполняется 30 лет. 15 мая 1990 год начала работать Верховная Рада УССР XII созыва, которая позже стала уже украинским парламентом первого созыва. Именно с этого дня начался отсчет работы украинского законодательного органа. Об этом говорится в обращении спикер ВР Дмитрий Разумкова.

"Начало работы этого парламента был первым шагом к провозглашению независимости Украины. Уже тогда он принимал судьбоносные решения, которые определили развитие нашей страны как демократического государства, в котором незыблемыми являются права и свободы граждан, свобода слова, вероисповедания и верховенство права. Уже тогда в Верховной Раде были заложены принципы политического плюрализма: сформировались два блока депутатов – парламентское большинство и оппозиция", – отметил он.

Спикер напомнил, что одними из самых важных в то время были приняты законы "О государственной границе Украины" от 4 ноября 1991 года, "О гражданстве Украины" от 8 октября 1991 года. В январе-феврале 1992 года постановлениями Верховной Рады была определена государственная символика: гимн, государственный флаг и малый герб Украины – трезубец.

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"За пять лет деятельности первый парламент принял более 1500 законодательных актов. Но, пожалуй, главным достижением было то, что 16 июля 1990 года Верховный Совет (УССР) принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, а 24 августа 1991 года – Акт провозглашения независимости Украины. Именно Верховной Радой Украины было завершено формирование системы законодательства нашей страны, определены приоритеты международного развития государства, налажено успешное сотрудничество с парламентами зарубежных стран и международными организациями", – сказал Разумков.

Он выразил надежду, что и нынешний созыва парламента сделает свой весомый исторический вклад в становление Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", в последнее время парламент работал в карантинном режиме, но смог принять важный для нашей страны закон о рынке земли, который президент Владимир Зеленский называл историческим и "Украина ждала этот закон со времени обретения независимости". Читайте подробнее о рынке земли, и кто сможет покупать земельные участки.

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Однако за время существования парламента были и не самые приятные моменты – периодически сессионный зал превращался в "поле битвы" депутатов. Мы собрали самые яркие драки в Раде в одном видео:

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