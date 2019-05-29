Верховный суд отказался рассматривать иск о назначении Богдана главой АП

В суде отметили, что указ Зеленского "не порождает для истца права на защиту"

Фото: Официальный сайт президента Украины

Верховный суд (ВС) Украины отказался открывать производство относительно назначения Андрея Богдана главой Администрации президента (АП), сообщается на странице суда в Facebook 29 мая.

"Верховный суд отказал в открытии производства по делу, мотивируя тем, что право на обжалование индивидуального акта субъекта властных полномочий предоставлено лицу, в отношении которого этот акт принят или прав, свобод и интересов которого он непосредственно касается", – говорится в сообщении.

В Верховном суде добавили, что истец не является участником правоотношений по назначению Богдана главой АП, поэтому такой указ "не порождает для истца права на защиту, то есть права на обращение с настоящим административным иском".

Ранее сообщалось, что в Кассационный административный суд Верховного суда поступили два иска о противоправности назначения Богдана. Они были поданы 24 мая общественной организацией "Общественный люстрационный комитет" и физическим лицом.

После вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский своими указами провел ряд кадровых назначений, одно из которых касалось Богдана.

Заместитель министра юстиции Сергей Петухов заявил, сославшись на закон об очищении власти, что Богдану запрещено занимать публичные должности до 2024 года.

В свою очередь заместитель главы АП Руслан Рябошапка отметил, что Зеленский уволит Богдана с должности главы АП, если Конституционный суд примет решение о соответствии Конституции соответствующих положений закона "Об очищении власти".

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