Верховный суд зарегистрировал иск против роспуска Рады

У судьи есть пять дней, чтобы озвучить свое решение насчет законности президентского указа

Верховная Рада Украины. Фото: AFP

Верховный суд Украины зарегистрировал ходатайство об отмене указа президента Владимира Зеленского насчет досрочного роспуска Верховной рады, сообщили в пресс-служба суда после того, как общественная организация "Спільна справа" обжаловала указ президента.

"Иск на указ президента о роспуске Рады поступил в Верховный суд Украины от физического лица сегодня, 23 мая. Дело зарегистрировано под номером 9901/275/19", — гласит заявление учреждения.

В также отметили в суде, что заявитель просит признать указ Зеленского о досрочных выборах противоправным и недействительным.

Согласно Кодексу административного судопроизводства Украины, у суда есть пять дней, чтобы вынести определение о следующих процессуальных действиях.

Напомним, как заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, обжалование указа президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года не повлияет на избирательный процесс.

Как мы писали, указ президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля вступил в силу 23 мая после публикации в правительственном издании "Урядовый курьер".

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