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Верить российской "киселевщине" вредно для здоровья – НФ об очередных фейках о Яценюке

3 июня, 19:13

В пресс-службе подчеркнули, что семья Яценюка не имеет паспортов иностранных государств

Фото: nfront.org.ua
Фото: nfront.org.ua.

В пресс-службе партии "Народный фронт" снова опровергают абсурдные фейки о выезде бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка за границу. На странице "Народного фронта" в Facebook размещены фото Арсения Яценюка с нынешнего заседания фракции НФ.

В заметке отмечается, что российские издания, в частности "Известия" и ряд других, опубликовали "абсурдный фейк о бывшем премьер-министре Украины Арсение Яценюке и его семье": "Очередная ложь о том, что Арсений Яценюк уехал за границу, а члены его семьи имеют иностранное гражданство и паспорта".

"Ничего нового, за исключением того, что каждый раз российские пропагандисты из тяжелого похмелья придумают новые детали. На этот раз в фейке упоминается паспорт Вануату", - отмечают в пресс-службе партии.

"Эта дурня традиционно перепечатывается продажными "интернет-заборами" в Украине. Организованный вал лжи накрывает в том числе абсолютно адекватных граждан, сея сомнения", - говорится в заметке.

В пресс-службе "Народного фронта" в очередной раз подчеркивают: "Арсений Яценюк проживает и работает в Украине, его жена Терезия проживает и работает психологом в государственной больнице в Киеве. Родители проживают в Черновцах. Паспортов иностранных государств не имеют".

"Предупреждаем: верить российской" кисельовщини "и ее аффилированным медиа в Украине – вредно для здоровья", – отмечают в "Народном фронте".

Ранее пресс-служба "Народного фронта" обратилась к Facebook с просьбой удалить очередные фейки о Яценюке. Против Яценюка ведется информационная кампания, подчеркнули в партии.

Ранее сообщалось, что ГПУ вынесла подозрение следователю РФ, который обвинял Яценюка в "чеченском деле" .

В 2015 году российские следователи официально заявили, что Яценюк воевал в Чечне. "Арсен", еще будучи студентом якобы "принимал участие" в боевых действиях плечом к плечу с Сашей Белым.

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Тег яценюк, Арсений Яценюк, киселев, фейк, народный фронт

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