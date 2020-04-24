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  1. Новости политики

Верланов рассказал о причинах своего увольнения

24 апреля, 23:54

Елена Вус

По его словам, решение не имеют ни одного обоснования относительно эффективности

С 13-14 февраля после встречи с бизнесом (президента Зеленского – Ред.) в стране немного изменился курс и дискурс в финансово-экономическом блоке.

Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов(2019 – 24 апреля 2020)в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"Была не единожды изменена команда в Министерстве финансов, соответственно сегодня были приняты решения об увольнении меня и Максима Нефьодова (главы Таможенной службы – Ред.), наших заместителей. Я считаю, что это, в первую очередь, является изменением курса. Решения достаточно политические. Относительно себя – эти решения не имеют ни одного обоснования относительно эффективности. Государственная налоговая служба впервые за восемь лет в 2019 году выполнила план", – отметил он.

Ранее нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что Кабинет министров Украины уволил председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефьодова.

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увольнение ГНС налоговая реформа налоговая система Сергей Верланов

Источник: Сегодня

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