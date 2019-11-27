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Вернет ли Россия унитазы: у Путина уточнили один момент из разговора с Зеленским

27 ноября, 11:30

Россияне вернули Украине корабли в полуразобранном состоянии, сообщалось даже о мародерстве

/ Фото: Сегодня

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский во время телефонного разговора 25 ноября не обсуждали возвращение украденной с украинских кораблей сантехники. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, между российской и украинской сторонами идут некие контакты по этому вопросу.

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"Нет, вопрос сантехники не поднимался. Тема затрагивалась, и мы об этом сказали в нашем сообщении. В настоящее время нам больше добавить нечего. Осуществляются соответствующие контакты, поэтому деталями я не располагаю, поэтому не могу ответить на ваш вопрос", – сказал он.

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Как сообщали новости "Сегодня", вечером 20 ноября в порт Очаков вернулась возвращенная Россией Украине техника – катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу". Однако корабли россияне вернули не в полной комплектации, дошло до абсурда – пропали даже унитазы, личные вещи моряков. Помимо этого было снято все вооружение, электроника, боеприпасы. Украинские моряки рассказали о разграбленных россиянами кораблях.

В свою очередь во время визита в Эстонию президент Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с Путиным.

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Источник: УНИАН

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