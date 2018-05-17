Вернет ли Украина Донбасс и Крым: эксперт объяснил громкое заявление Волкера

Жданов считает, что в "рукаве" Волкера может быть припасено новое предложение по введению миротворцев

В Украине неправильно истолковали слова спецпредставителя США Курта Волкера, который приехал на Донбасс, что якобы оккупированные территории украинцам уже не вернуть.

Об этом сказал в комментарии телеканалу "112 Украина" военный эксперт Олег Жданов.

Он считает, что заявление дипломата связано с трудностями перевода.

"Я думаю, что именно так оно и было. Мы неправильно поняли Курта Волкера или максимум, что он хотел сказать, что самостоятельно Украине на сегодня очень сложно вернуть эти территории. А с помощью США у нас есть шанс вернуть их через дипломатический и политический путь. Не через военную конфронтацию".

Жданов объяснил, что такое высказывание может говорить о новых шагах по урегулированию конфликта на востоке Украины.

"Курт Волкер довольно широко прокомментировал право вето России, что если Россия воспользуется правом вето в Совбезе ООН по разрешению конфликта на Донбассе, то это покажет, что Россия – это единственная страна мира, которая выступает против разрешения этого конфликта. Поэтому я думаю, что если у Курта Волкера такие высказывания, значит где-то возле ООН готовится проект резолюции по введению миротворцев на эти территории".

Как сообщалось, Курт Волкер заявлял, что украинцы не смогут вернуть территорию, уже захваченную Россией. Спецпредставитель США по Украине рассказал, какие меры могут заставить Москву отказаться от нового наступления.

Напомним, во время встречи с депутатами Волкер пообещал Украине еще больше Javelin, но с одним условием. Американец сказал украинским политикам, что они должны принять закон об Антикоррупционном суде и усилить борьбу с коррупцией.