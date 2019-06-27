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"Верните наших детей": Зеленский обратился к Путину

27 июня, 16:42

Президент Украины призвал российского коллегу немедленно вернуть военнопленных моряков

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал у своего российского коллеги Владимира Путина вернуть 24 украинских моряка, которые были взяты в плен 25 ноября в районе Керченского пролива.

"У всех есть дети. Верните наших детей", – сказал украинский президент по-русски во время пресс-брифинга в Киеве 27 июня.

Напомним, ранее в МИД Украины подтвердили получение ноты из России по пленным морякам. В ней говорится о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. Украинские дипломаты отказались обсуждать условия, на которых могут быть освобождены моряки.

Мы также писали, что позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, отказываясь от переговоров насчет условий освобождения моряков, украинские власти хотят шантажировать Россию. После этого украинский журналист указал на манипулятивные приемы Захаровой, и напомнил о том, что, согласно вердикту Морского трибунала ООН, РФ должна освободить военнопленных без предварительных условий.

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