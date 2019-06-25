Вернули Россию – ушла Украина: что нужно знать о скандале в ПАСЕ

В Парламентской ассамблее Совета Европы уверяют, что РФ вернули в ПАСЕ, чтобы эффективнее наказать

Фото: twitter.com/PACE..

В ночь на вторник, 25 июня стало известно, что в Парламентской ассамблее Совета Европы разрешили делегации Российской Федерации вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

За то, что Россия возвращается в ПАСЕ, проголосовали 118 парламентариев, "против" – 62, и еще 10 воздержались. Результаты голосования объявила президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье на заседании летней сессии, которая проходит 24-28 июня в Страсбурге (Франция).

Таким образом в ПАСЕ поддержали проект резолюции об укреплении процесса принятия решений в Ассамблее относительно полномочий и голосования, который создал возможность для снятия санкций с российской делегации. В связи с этим решением механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отныне отменен.

Члены Ассамблеи подчеркнули необходимость обеспечения того, чтобы права и обязанности стран-членов ПАСЕ на представительство и участие в обоих уставных органах Совета Европы – Комитете министров и Парламентской ассамблее – должны соблюдаться.

В резолюции сказано, что все парламентские делегации пользуются одинаковыми правами в соответствии с регламентными правилами и поэтому на них распространяются одинаковые обязательства в соответствии с процедурами, которые в равной мере применяются ко всем делегациям.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

"Права членов на голосование, выступления и представительство в Ассамблее и ее органах не должны приостанавливаться или отзываться в условиях обжалования или пересмотра полномочий", – констатируется в резолюции.

Таким образом, введенные ранее санкции против делегации РФ снимаются.

Члены постоянной делегации Верховной Рады Украины пытались внести правки в проект резолюции, но они не нашли поддержки. Всего рассматривалось 220 правок, которые в подавляющем большинстве были отклонены. Отдельные поправки были отозваны их авторами. Рассмотрение поправок длилось около четырех часов.

Во время рассмотрения правок звучали предложения перенести голосование на следующий день, поскольку заседание затянулось за полночь, и по факту уже наступил следующий день. Однако президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье настаивала на продолжении заседания.

Кроме того, украинские парламентарии предлагали отложить на шесть месяцев воплощение положений этой резолюции, но такое предложение не нашло поддержки.

Также перед голосованием состоялись дебаты по проекту резолюции. Представители украинской делегации отмечали, что со времени аннексии Крыма в Ассамблее было принято 7 резолюций с конкретными требованиями к России о восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины, но Россия ни одно требование не выполнила. Эти аргументы не были приняты во внимание большинством членов Ассамблеи.

Какие именно страны проголосовали за возвращение России в ПАСЕ? Всего 118 участников Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали за возвращение России к работе в организации. Соответствующие результаты голосования представителей стран появилось на сайте ПАСЕ.























Поддержали идею возвращения России к работе в организации Австрия, Азербайджан, Франция, Исландия, Испания, Италия, Норвегия, Португалия, Сербия, Словакия, Турция и другие страны. Делегации этих стран проголосовали утвердительно.

Почти полностью поддержали возвращение России в ПАСЕ делегаты из Германии, Швейцарии, Чехии, Молдовы, Нидерландов, Армении и других.

Те, кто выступал против такой инициативы, были из Польши, Эстонии, Великобритании, Швеции, Грузии, Латвии и Литвы. Украина в ПАСЕ тоже выступила против этой резолюции.

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко прокомментировала голосование. Мол, даже голландские депутаты проголосовали за возвращение России в ПАСЕ, даже после обнародования причастности РФ к результатам трагедии МН17.

"Международная следственная группа обнародовала результаты трагедии МН17. Установить причастность россиян к убийству 280 человек. Голландские депутаты проголосовали за возвращение России в ПАСЕ. Уверена, что они никогда не встречались с семьями жертв, не были на похоронах останков", – отметила Геращенко в Facebook.

Вернули, но не простили?

В ПАСЕ объяснили, почему нужно было вернуть Россию в Ассамблею: ограничительные меры в отношении Москвы были не эффективны и нужно разработать новый механизм, который бы изменил ситуацию. Об этом заявила на летней сессии Ассамблеи в Страсбурге докладчик принятой резолюции депутат из Бельгии Петра де Саттер.

Она подчеркнула, что, несмотря на изменение правил в регламенте организации и возвращение России, в будущем ПАСЕ не собирается отменять санкции на безоговорочной основе. По ее словам, доклад, который она представляла, подразумевает не "прощение" россиян, а касается поиска выхода из ситуации, поскольку введенные пять лет назад санкции ничего не изменили.

"Все еще существует возможность выступать против полномочий и сохранять санкции. Да, мы меняем санкции, о которых мы говорим, по веским причинам, и мы предоставляем аргументы, парламентарии должны иметь возможность высказывать свою позицию. Вы можете посмотреть на это с этой стороны. Почему мы должны менять наши правила? Потому что они ничего не делают. Давайте определим механизмы, которые эффективны. Этот доклад является частью усилий по (поиску) этого общего механизма, который мы установим как можно скорее, что даст нам больше возможностей, чтобы просить введения санкций, и заставить Комитет министров считаться с этим", – заявила де Саттер.

Бельгийский депутат добавила, что необходимо поддерживать диалог с РФ и иметь возможность привлекать ее как государство к ответственности за "плохие поступки".

Реакция Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман одним из первых отреагировал на спорное решение ПАСЕ.

"Возвращение российской делегации в # ПАСЕ – это реванш агрессора и полное пренебрежение нормами международного права. Десятки тысяч смертей и сотни тысяч поломанных жизней на Донбассе, незаконная аннексия Крыма – это нельзя забыть ради временных договоренностей. Компромисса быть не может", – написал Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

По мнению украинской делегации, президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскьенарушила регламент Ассамблеи для того, чтобы вернуть в ее ряды Российскую Федерацию . Любопытно, что народный депутат Борислав Береза ранее уже озвучивал "Сегодня" шансы того, что России вернут ее полномочия в Ассамблее.

"Для изменения повестки дня требуется 2/3 голосов присутствующих в зале. Она же посчитала, что такое решение может принять обычное большинство. Одного президента ПАСЕ, Педро Аграмунта, мы уже снесли за нарушение правил Ассамблеи. Его преемница пошла по тому же пути. Смутные времена", – писал он на своей странице в Facebook.

Его слова подтвердила и нардеп Ирина Геращенко.

"Президент ПАСЕ ведет себя позорно. Новый Аграмонт в юбке. Откровенно подыгрывая россиянам, которые пока что блуждают под ПАСЕ в ожидании, что лоббисты введут их за ручку, и развалят сам фундамент этого института. Зал, европейцы откровенно подыгрывают российском лобби. Запах реванша. Не только в Украине, но и в этих стенах. Очень и очень сильный запах реванша", – писала она.

Также Геращенко отметила на своей странице в Facebook, что вполне ожидаемо ПАСЕ отклонила правки Украины в резолюцию по РФ, направленные на блокировку возвращения представительства России в организацию.

"В зале поставили вопрос о возвращении доклада в комитет для рассмотрения поправок. За это проголосовали лишь 52 принципиальных европейцы, 110 против", – отметила Геращенко.

По ее словам, украинская делегация подготовила более 200 поправок, чтобы заблокировать возвращение российской делегации.

Отказ принять поправки представителей Украины в ПАСЕ Геращенко назвала "настоящим Страсбургским заговором" некоторых европейских политиков и делегаций.

Кроме того, Геращенко рассказала, что в своем выступлении представитель Франции, госсекретарь по европейским делам при министерстве по вопросам Европы и иностранных дел Амели де Моншален не упомянула ни о кризисе в Совете Европы, ни об Украине. А на вопрос о нарушении Россией принципов организации, о содержании моряков она ответила, что в РФ были освобождены журналисты, и назвала это признаком того, что Кремль уважает право. Также французский делегат напомнила, что президент Эммануэль Макрон обсуждал вопрос освобождения пленных моряков с Путиным.

"Но главное – мы не можем оставлять россиян без ЕСПЧ. Занавес", – резюмирует Ирина Геращенко.

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Владимир Арьев также отметил нарушение председательницей организации регламента. При этом, когда он указал на неправомерность таких действий, Паскье отказалась их исправить.

"Саморазрушение ПАСЕ началось. Мы обратились в регламентный комитет и требуем от Паскье отстраниться от ведения сессии из-за зафиксированного факта пренебрежения голосованием делегатов по комитетским выводам. Сейчас посмотрим, как европейские принципы действуют тогда, когда сильно хочется применить политическую целесообразность", – добавил Арьев.

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован решением ПАСЕ отменить механизм санкций и вернуть Россию в организацию. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Глава государства рассчитывает, что европейские политики также рьяно будут требовать от России возвращения украинских моряков. Также Зеленский напомнил, что на прошлой неделе лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и канцлером Германии.

"Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе", – отметил президент.

Пятый президент Украины (2014-2019 гг.), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко также прокомментировал решение ПАСЕ отменить механизм санкций и вернуть Россию в Ассамблею. Он считает, что это мощный вызов для нашей страны. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы, которое запускает механизм возврата российской делегации, воспринимаю как мощный вызов Украине. Это первый серьезный дипломатический удар, который получила Украина за последние пять лет. Ранее мы таких ударов не пропускали. Но теперь удар нанесен не только по Украине, но по фундаментальным европейским ценностям, когда между ценностями и ценой была выбрана цена", – написал он.

Порошенко пообещал в ближайшее время задействовать все свои внешнеполитические связи, чтобы вирус всепрощения России по аннексии Крыма и оккупации Донбасса не распространился дальше.

За и против выхода Украины из ПАСЕ

Из-за возвращения России в ПАСЕ украинская делегация заявила о вероятной приостановке своего участия в ассамблее. В пользу такого решения высказывается большинство членов делегации. Исключением не стал и ее руководитель Владимир Арьев.

"Я не вижу основания продолжать работу в этом органе после того, как ПАСЕ уступила базовыми ценностями и подверглась финансовом шантажа россиян", - заявил Арьев.

Также за приостановление участия в работе ПАСЕ выступает заместитель главы делегации Сергей Соболев. Такого же мнения придерживается член делегации Борислав Береза.

Кроме того, Береза добавил, что сегодня россияне подадут свои полномочия на утверждение Ассамблеей. Если этот шаг и будет принят, украинские депутаты попытаются снова обжаловать полномочия россиян.

"Мы их обжалуем. Но зная настроение Комитета Министров Совета Европы и руководства ПАСЕ, можно предположить, что россияне отразятся. Поэтому мое мнение о том, что мне нечего делать в одном зале с нечистью, в которой руки по локоть в украинской крови, остается неизменной", – написал он в Facebook.

Что касается российской стороны, то глава российской делегации, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой прокомментировал возможный выход Украины из ПАСЕ в свойственном кремлевским госчиновникам циничном духе.

"Нам, конечно, будет очень не хватать наших украинских друзей, которые "так много сделали" для возвращения российской делегации. Мы будем об этом очень сожалеть. Но это (будет) решение делегации Украины. Но я бы не советовал призывать, с одной стороны, к европейскости, с другой стороны – прерывать диалог", – сказал он.

А вот министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал украинскую делегацию не выходить из парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Я бы не советовал украинской делегации покидать сессию ПАСЕ. Развернуться и уйти — это самый легкий путь, но он может оказаться невыгодным самой Украине. Надо участвовать, защищать свою позицию, выдвигать аргументы. Иначе будет не с кем вести дискуссию", – сказал он.

Линкявичюс также намекнул, что выход из Совета Европы может поставить под угрозу европейские стремления Украины.

"Прямой зависимости нет, но это одно из условий на пути в ЕС, поэтому бойкотировать или уйти из ПАСЕ было бы рискованно", – подчеркнул глава МИД Литвы.

Но несмотря на предупреждения партнеров из Евросоюза, украинская делегация приняла решение прекратить свое участие в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом сообщил в Facebook глава украинской делегации, народный депутат Владимир Арьев.

Украинская делегация после скандального решения в Ассамблее провела собрание и приняла следующие решения:

прекратить участие в работе ПАСЕ, кроме вопросов, связанных с лишением полномочий российской делегации;

делегация обращается к Верховной Раде с необходимостью срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в ПАСЕ в дальнейшем;

делегация обращается к президенту и МИД немедленно выработать четкую позицию относительно дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы.

Напомним, в июне 2016 года Россия выдвинула ПАСЕ финансовый ультиматум. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия вернется к вопросу о восстановлении размера взноса в Совет Европы, если работа российской делегации в ПАСЕ возобновится.

24 ноября 2017 года представители 16 стран в Парламентской ассамблее Совета Европы подписали декларацию, согласно которой ПАСЕ пока не готова принимать делегацию России.

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