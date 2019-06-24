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Вернут ли Россию: в Страсбурге открывается "решающая" сессия ПАСЕ

24 июня, 09:50

Парламентская ассамблея СЕ рассмотрит резолюцию, которая может позволить России избежать санкций за агрессию против Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы
Парламентская ассамблея Совета Европы. Фото: AFP

Сегодня открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой есть угроза возвращения России в организацию. Суть в том, что россиян могут вернуть даже без выполнения ими требований относительно прекращения агрессии против Украины, за что были ранее наказаны санкциями.

Так, главный вопрос сессии – проект резолюции бельгийки Петры де Суттер, который предполагает изменения правил организации о введении санкций против национальных делегаций. Если европейские политики поддержат документ, то будет исключена возможность лишать права голоса делегации. Российская делегация сможет избежать возобновления санкций, введенных против нее в ответ на агрессию против Украины.

В свою очередь глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев отметил, что сегодня будет тяжелый день в Страсбурге и эта сессия может стать решающей относительно санкционной политики в отношении России.

"Разница между 2014 годом и нынешним моментом заключается в том, кому мы противостоим. Тогда это была Москва и группа пророссийских парламентариев. Теперь это Москва, группа пророссийских парламентариев, которая существенно увеличена за счет роста популярности в ЕС популистов и радикалов, а также руководство Совета Европы, Германия и Франция. Антанта 2.019. То есть, и наша задача усложнилась в разы, и позиции ослабли … Результат непредсказуем, несмотря на всю нашу готовность дать серьезный бой. Будем делать все возможное в этих условиях", – написал он в Facebook.

Отметим, что украинская сторона не раз заявляла о недопустимости возвращения россиян в организацию, однако в последнее время даже страны-лидеры Евросоюза – Германия и Франция – выступают за возвращение России. В то же время Киев отмечает, что в случае решения в пользу Москвы, Украине нечего будет делать в ПАСЕ. Читайте подробней об этой ситуации в интервью сайта "Сегодня" с Владимиром Арьевым: "Если Россия вернется в ПАСЕ без условий, Украине там нечего делать".

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Россия выдвинула условия по возвращению в ПАСЕ. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что на заседании должны быть подтверждены полномочия российской делегации.

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Тег Россия, сессия, Арьев, санкции, ПАСЕ

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Сегодня

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