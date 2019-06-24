Вернут ли Россию: в Страсбурге открывается "решающая" сессия ПАСЕ
Парламентская ассамблея СЕ рассмотрит резолюцию, которая может позволить России избежать санкций за агрессию против Украины
Сегодня открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой есть угроза возвращения России в организацию. Суть в том, что россиян могут вернуть даже без выполнения ими требований относительно прекращения агрессии против Украины, за что были ранее наказаны санкциями.
Так, главный вопрос сессии – проект резолюции бельгийки Петры де Суттер, который предполагает изменения правил организации о введении санкций против национальных делегаций. Если европейские политики поддержат документ, то будет исключена возможность лишать права голоса делегации. Российская делегация сможет избежать возобновления санкций, введенных против нее в ответ на агрессию против Украины.
В свою очередь глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев отметил, что сегодня будет тяжелый день в Страсбурге и эта сессия может стать решающей относительно санкционной политики в отношении России.
"Разница между 2014 годом и нынешним моментом заключается в том, кому мы противостоим. Тогда это была Москва и группа пророссийских парламентариев. Теперь это Москва, группа пророссийских парламентариев, которая существенно увеличена за счет роста популярности в ЕС популистов и радикалов, а также руководство Совета Европы, Германия и Франция. Антанта 2.019. То есть, и наша задача усложнилась в разы, и позиции ослабли … Результат непредсказуем, несмотря на всю нашу готовность дать серьезный бой. Будем делать все возможное в этих условиях", – написал он в Facebook.
Отметим, что украинская сторона не раз заявляла о недопустимости возвращения россиян в организацию, однако в последнее время даже страны-лидеры Евросоюза – Германия и Франция – выступают за возвращение России. В то же время Киев отмечает, что в случае решения в пользу Москвы, Украине нечего будет делать в ПАСЕ. Читайте подробней об этой ситуации в интервью сайта "Сегодня" с Владимиром Арьевым: "Если Россия вернется в ПАСЕ без условий, Украине там нечего делать".
Как сообщали новости "Сегодня", ранее Россия выдвинула условия по возвращению в ПАСЕ. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что на заседании должны быть подтверждены полномочия российской делегации.
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