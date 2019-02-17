Вероятный преемник Юнкера хочет создать систему ПРО в ЕС с участием Украины
Порошенко заявил о поддержке данной идеи
Официальный кандидат на пост президента Еврокомиссии от Европейской народной партии, немецкий евродепутат Манфред Вебер считает, что Евросоюз должен построить систему противоракетной обороны с участием Украины.
Об этом он заявил в выступлении на сфере Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает "Европейская правда".
Вебер отметил, что его инициатива вызвана ядерной угрозой и должна помочь преодолеть разделение Европы по линии Восток-Запад.
Потребность в создании новой противоракетной системы он обосновал разрывом "ядерного соглашения" России и США – Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
"Действие ДРСМД завершилось, и мы оказались перед новыми вызовами. (Этому может противостоять) если мы предложим совместно построить противоракетную систему – Германия, Франция, Польша, Литва, Украина. Речь идет не о наступательной, а о системе защиты", - пояснил Вэбер свою инициативу.
По мнению немецкого политика, это поможет вернуть единство на европейский континент в период роста ядерной угрозы.
"Это то, что действительно сможет убедить людей в Польше, в Украине, что мы можем предложить защиту... Это то, что сможет объединить Европу", – заявил он.
Петр Порошенко, который присутствовал на этой панельной дискуссии, заявил о поддержке данной идеи. "Украина будет счастлива стать частью любой инициативы в сфере безопасности", – заявил он.
Напомним, ранее мы писали о том, что Порошенко проведет встречу с вице-президентом США Майком Пенсом. В ходе встречи обсудят вопросы безопасности, сотрудничество Украины с НАТО и поддержку со стороны США проведения украинских реформ.
Также сообщалось, что президент Петр Порошенко подчеркивает важность скоординированных действий по делу отпора продолжающейся российской агрессии. Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом он сказал сегодня на встрече с председателем Комитета Сената США по иностранным отношениям Джеймсом Ришем. Встреча состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
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