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Вероятный преемник Юнкера хочет создать систему ПРО в ЕС с участием Украины

Сегодня, 00:44

Порошенко заявил о поддержке данной идеи

Фото: Getty Images
Вероятный преемник Юнкера хочет создать систему ПРО в ЕС с участием Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/892/013/5c68920133f79.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/892/013/5c68920133f79.jpg Политика Порошенко заявил о поддержке данной идеи

Официальный кандидат на пост президента Еврокомиссии от Европейской народной партии, немецкий евродепутат Манфред Вебер считает, что Евросоюз должен построить систему противоракетной обороны с участием Украины.

Об этом он заявил в выступлении на сфере Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает "Европейская правда".

Вебер отметил, что его инициатива вызвана ядерной угрозой и должна помочь преодолеть разделение Европы по линии Восток-Запад.

Потребность в создании новой противоракетной системы он обосновал разрывом "ядерного соглашения" России и США – Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

"Действие ДРСМД завершилось, и мы оказались перед новыми вызовами. (Этому может противостоять) если мы предложим совместно построить противоракетную систему – Германия, Франция, Польша, Литва, Украина. Речь идет не о наступательной, а о системе защиты", - пояснил Вэбер свою инициативу.

По мнению немецкого политика, это поможет вернуть единство на европейский континент в период роста ядерной угрозы.

"Это то, что действительно сможет убедить людей в Польше, в Украине, что мы можем предложить защиту... Это то, что сможет объединить Европу", – заявил он.

Петр Порошенко, который присутствовал на этой панельной дискуссии, заявил о поддержке данной идеи. "Украина будет счастлива стать частью любой инициативы в сфере безопасности", – заявил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Порошенко проведет встречу с вице-президентом США Майком Пенсом. В ходе встречи обсудят вопросы безопасности, сотрудничество Украины с НАТО и поддержку со стороны США проведения украинских реформ.

Также сообщалось, что президент Петр Порошенко подчеркивает важность скоординированных действий по делу отпора продолжающейся российской агрессии. Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом он сказал сегодня на встрече с председателем Комитета Сената США по иностранным отношениям Джеймсом Ришем. Встреча состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

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Тег ЕС, Европа, ПРО, Украина, противоракетная оборона, Вебер

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