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Вершбоу: Нападение России на Украину – одна из главных проблем НАТО за 70 лет

1 мая, 02:32

Вторжением в Крым и на Донбасс Россия разрушила идею о стратегическом партнерстве, читает экс-чиновник Альянса

Александр Вершбоу
Александр Вершбоу. Фото: РБК-Украина

Современная Россия для НАТО является одним из главных вызовов за всю историю существования Альянса. Сейчас у союзников на повестке один из важнейших вопросов – помощь Украине в противостоянии российской агрессии. Об этом сказал в интервью сайту "Сегодня" бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу.

На вопрос о том, какие главные достижения, которых удалось достичь НАТО за всю свою историю, он вспомнил о завершении "холодной войны" и попытки наладить отношения с Россией.

"Думаю, что на протяжении всей своей долгой 70-летней истории НАТО был достаточно успешным в адаптации к стремительно меняющимся обстоятельствам. Мы были свидетелями этого, когда закончилась "холодная война", когда мы устанавливали партнерские отношения для 14-ти стран, которые стали членами НАТО. Мы также пытались установить стратегическое партнерство с Россией, как и пытались урегулировать мировые кризисы, как, к примеру, во время интервенции сил НАТО в бывшую Югославию. Поэтому скорость адаптации является одним из отличительных признаков истории НАТО", – сказал Вершбоу.

В то же время из основных вызовов он отметил сегодняшнюю Россию и ее агрессию против Украины.

"Вызов, с которым мы сталкиваемся сейчас, это возвращение к нашей изначальной визии защиты и сдерживания. Ведь после аннексии Крыма и военного вторжения на Донбасс Россия разрушила идею о стратегическом партнерстве. Думаю, мы достигли значительного прогресса, демонстрируя русским, что даже небольшая атака на страны Балтии или Польшу с рук им не сойдет. Но многое на этом фронте нам еще предстоит сделать. Нам также много нужно сделать, чтобы помочь Украине и Грузии повысить их способность себя защищать, чтобы снизить риски, ведь Россия очень хочет восстановить свое доминирование на постсоветском пространстве", – подчеркнул экс-заместитель генсека Альянса.

Читайте полный текст интервью с Александром Вершбоу: "Трамп считает, что НАТО для Америки – плохая сделка".

Как мы уже писали, Вершбоу считает, что на сегодняшний день НАТО не готово защищать Украину. Альянс очень четко сказал – Украина будет членом НАТО, но есть одна серьезная проблема. Перед принятием нового союзника в вой состав, Альянс должен четко понимать, готов ли он применить статью 5 своего Устава в случае нападения врага.

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Тег Россия, НАТО, вызов, Вершбоу

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Сегодня

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