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"Весьма неожиданно": У Путина отреагировали на требование Киева распустить "Л/ДНР"

16 октября, 13:48

Дмитрий Песков намекнул на возможный отход Украиной от Минских соглашений

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

В Кремле затрудняются ответить на требование Киева на переговорах в Минске распустить так называемые террористические организации "ЛНР" и "ДНР". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это стало неожиданностью для Москвы.

По его словам, инициатива Киева неожиданна для всех участников "нормандского формата".

"Это называется – новые вводные. По ходу поступают новые вводные от украинской стороны. Здесь можно смело сказать, что такие новые вводные весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Поэтому здесь пока трудно комментировать, означает ли это отход от Минских соглашений, от Минского плана действий, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств, от ранее поставленных подписей и так далее, пока непонятно", – сказал Песков.

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Журналисты напомнили спикеру Кремля, что в Минских соглашениях нигде не указано о "республиках", соответственно, нет отхода от Минских соглашений.

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"Этот Комплекс мер был также парафирован представителями этих "республик", и финализация Комплекса мер как документа была бы невозможной без согласования с представителями "республик", – ответил он.

Как сообщали новости "Сегодня", 15 октября в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, где, среди прочего, украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения ряда пунктов, в том числе и роспуск квазигруппировок так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Недавно во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский назвал главную проблему Минских соглашений. Он называет "Минск" неэффективным и считает, что его нужно пересмотреть в "нормандском формате".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия Донбасс Дмитрий Песков

Источник: УНИАН

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