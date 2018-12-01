Весомый вклад в обороноспособность: Порошенко передал ВСУ модернизированные самолеты

Президент Петр Порошенко принял участие в торжественной церемонии передачи личному составу Вооруженных сил Украины вооружения и военной техники, во время которой вручил сертификаты соответствия на самолеты Су-27М и Л-39, вертолеты Ми-8 и беспилотный авиационный комплекс Spectator M.

Выступая перед собравшимися, глава государства напомнил, что на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму развернута наземная группировка численностью около 80 тысяч военнослужащих РФ, около 1400 артиллерийских и ракетных систем, 900 танков, 2300 бронированных машин, около 500 самолетов и 300 вертолетов.

"В акваториях Черного, Азовского, Эгейского морей выполняют задания более 80 кораблей и 8 подводных лодок РФ, в том числе ударных – 23 корабля и 6 подводных лодок", – заявил Порошенко.

Он заметил, что недавняя провокация в Керченском проливе направлена не только против Украины: "Кремль по-прежнему испытывает на прочность мировой порядок – согласится ли мир на превращение Азовского, а дальше и Черного морей в "русское озеро".

"Мы вместе с союзниками ищем надлежащий политико-дипломатический ответ. Но наш внутренний ответ – усиление украинской армии современными средствами вооружения и военной техники, в первую очередь средствами противовоздушной обороны: зенитно-ракетными комплексами и истребителями", – подчеркнул президент.

"В начале ноября подразделения ПВО Сухопутных войск и зенитных ракетных войск провели стрельбы из зенитных ракетных комплексов. Все эти комплексы восстановлены на предприятиях "Укроборонпрома". Стрельбы доказали мастерство наших воинов", – уверен глава государства.

"Сегодня "Антонов" демонстрирует Ан-77. Этот самолет должен стать основой военно-транспортной авиации Украины. Его характеристики позволяют кардинально расширить боеспособность десантно-штурмовых войск. Они смогут использовать даже малоподготовленные 600-метровые взлетные полосы", – раскрыл характеристики самолета Порошенко.

Он напомнил, что каждая новая единица боевой техники – это весомый вклад в национальную обороноспособность, в безопасность наших граждан: "Сегодня украинские летчики получают новую и отремонтированную авиационную технику. Среди них – истребители, учебно-тренировочные самолеты, вертолеты и беспилотники".

"Мы усилили охрану и оборону объектов критической инфраструктуры: атомных и гидроэлектростанций; объектов химической промышленности; портов Украины на Черном и Азовском морях. Будут приняты все необходимые меры для усиления противовоздушной обороны", – подчеркнул глава государства.

"Согласно Стратегическому плану применения ВСУ, состоятся военные учения, передислокация войск. В областях, где объявлено военное положение, состоятся учебные сборы с резервистами и территориальной обороной. Предприятия оборонпрома переходят на особый режим работы", – добавил Порошенко.

Напомним, 26 ноября власти Украины пошли на радикальные меры из-за нового витка агрессии РФ против украинских кораблей в Азовском море. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.

Позже Порошенко раскрыл детали план по реализации режима военного положения. По словам президента, военное положение будет неощутимо для преимущественного большинства граждан.