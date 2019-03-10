Вейонис: Нам нужен сдерживающий фактор, чтоб Россия не напала, как на Украину

Кремль несет не только военную угрозу, но и оказывает влияние на европейских политиков, отметил латвийский президент

Раймонд Вейонис. Фото: AFP

Вейонис: Нам нужен сдерживающий фактор, чтоб Россия не напала, как на Украину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4af/b2b/5c84afb2be0f1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4af/b2b/5c84afb2be0f1.jpg 2019-03-10T08:34:00+02:00 Политика Кремль несет не только военную угрозу, но и оказывает влияние на европейских политиков, отметил латвийский президент

В Европе Россию давно считают главной угрозой. Президент Латвии Раймонд Вейонис призывает Запад объединиться, чтоб не повторился "украинский сценарий" с еще какой-нибудь страной.

Об этом он сказал в интервью немецкой газете Spiegel.

По его словам, странам Балтии нужен сдерживающий фактор, чтобы Россия не напала, как это произошло с Украиной.

"С 2014 года мы наблюдаем явную агрессивную политику России по достижению геополитических целей. Мы являемся соседними странами и разделяем общие экономические интересы. С другой стороны, мы должны быть бдительными. Нам нужен надежный сдерживающий фактор, чтобы однажды Россия не напала на другую европейскую страну – как на Украину напала. Европа должна быть единой", – сказал Вейонис.

Латвийский президент уверен, что Москва не только делает ставку на военную составляющую, но и несет гибридную угрозу в политических кругах Европы.

"Нет сомнений, что Кремль делает что-то для укрепления пророссийских сил в Европейском парламенте и раскола Европы. Все демократы должны быть готовы к этому", – подчеркнул он.

Ранее Раймонд Вейонис, когда еще был на посту министра обороны Латвии, рассказывал, что Запад нашел три способа, как сдержать Россию. Один из них – дислокация союзников по НАТО, и особенно США, в странах Балтии.

Позже, в статусе президента, сделал заявление по России и НАТО. По его словам, необходим диалог, поскольку никто не хочет возвращаться во времена холодной войны.

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