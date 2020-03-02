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Только по загранпаспорту: Гончарук прокомментировал новые правила въезда в Россию

2 марта, 14:21

Денис Беспалов

Премьер считает, что после введения новых правил у украинцев появится больше загранпаспортов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что нововведение о пересечении границы с Российской Федерацией исключительно по загранпаспорту будет побуждать украинцев оформить этот документ. Об этом он заявил во время брифинга, онлайн-трансляцию которого вел сайт "Сегодня".

"Я думаю, это приведет к тому, что у украинцев появится больше загранпаспортов. Это еще один стимул получить этот необходимый документ. Как это повлияет, покажет время. Есть определенные расчеты и прогнозы", – отметил премьер.

По его словам, Государственная миграционная служба обязательно будет следить за тем, как повлияет это новшество.

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Напомним, в декабре 2019 года правительство своим решением приостановило действие положений соглашений с РФ, заключенных еще до начала вооруженной агрессии, которые позволяли пересечение границы на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении – для лиц до 16 лет.

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В конце февраля в Госпогранслужбе напомнили, что с 1 марта украинцы смогут ездить в Россию только по заграничным паспортам.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что украинские граждане, выехавшие по другим документам за границу, будут приняты в Украине в любом случае.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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Россия загранпаспорт Алексей Гончарук

Источник: УНИАН

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