Вице-глава Еврокомиссии похвалил Украину за реформы

Сегодня, 12:30

Украина добилась большого прогресса в вопросе реформ, считает вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис

Фото: kmu.gov.ua
Фото: kmu.gov.ua

Украина добилась большого прогресса в вопросе реформ, считает вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис на встрече с украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Как сообщили в пресс-службе правительства, Домбровскис прибыл в Киев для подписания Меморандума о взаимопонимании по четвертой программе предоставления макрофинансовой помощи Украине объемом 1 млрд евро.

"Я рад быть в Киеве и обсудить нашу совместную работу, наши шаги по углублению сотрудничества. Мы подписываем сегодня соглашение (о макрофинансовой помощи), и хотел бы подчеркнуть, что Украина демонстрирует большой прогресс на пути реформ", – цитируют его на сайте Кабинета министров.

Глава правительства Гройсман заверил собеседника в том, что Украина ощущает поддержку и что для страны очень важно реализовать прописанные в Соглашении об ассоциации с ЕС задачи.

"Мы продолжаем структурные изменения, которые также позволяют приблизиться к стандартам ЕС", – добавил он.

Напомним, что ранее пенсионную реформу в Украине оценил Международный валютный фонд.

Также ранее премьер-министр Гройсман выразил уверенность, что результаты образовательной реформы станут видны через 10-12 лет.

Кроме того, подписание меморандума о предоставлении Украине 1 млрд грн анонсировал президент Петр Порошенко.
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"Сегодня"

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