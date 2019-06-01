Вице-премьер и отец польских реформ Лешек Бальцерович: "Я смог изменить Польшу, потому что имел команду"

Известный польский реформатор рассказал о самых важных достижениях украинских властей за пять лет, оценил работу Порошенко и спрогнозировал, как будет зависеть новый президент Зеленский от своей команды

Отец "шоковой терапии": "Для Украины, как и для Польши 30-летней давности, самое важное — ускорение экономического роста".

Имя:Лешек Бальцерович

Ро­дил­ся: 19.01.1947 в Липно (Польша)

Карьера: вице-премьер Польши

Вице-премьер и министр финансов в польском правительстве в 90-х годах прошлого века. Председатель Национального банка Польши (2001—2007). Организатор польских экономических реформ (так называемой шоковой терапии, или "план Бальцеровича") — ускоренного перехода страны с плановой экономики в страну с рыночным хозяйством. Несмотря на большое неприятие реформ Бальцеровича населением, именно это позволило Польше стать полноправным членом Евросоюза в 2004 году. Кавалер высшей польской награды — ордена Белого орла. В настоящее время профессор Варшавской высшей школы экономики.

— Господин профессор, расскажите, каким образом судьба связала вас с Украиной?

— После Революции достоинства ситуация в украинской экономике была ужасной. Говорю как экономист. Не все украинцы знали, а многие не знают и до сих пор, каким было положение Украины после бегства Януковича. Он оставил экономику в ужасном состоянии. Проблемы, которые существовали при его правлении, стали лишь усиливаться. Но большой ущерб нанесла российская агрессия — не только военная, но и экономическая. Ведь это привело к тому, что Украина была отрезана от большого российского рынка. Например, если бы немцы отрезали свой рынок от Польши, то у нас тоже бы была глубокая рецессия.

Я отдаю должное украинской власти вместе с президентом Порошенко, премьер­-министром Яценюком, а также главой НБУ (Валерия Гонтарева. — Авт.) — они сделали все, чтобы Украина избежала экономической катастрофы. Если бы решили печатать деньги — мог бы случиться взрыв галопирующей инфляции. Это всегда самое плохое решение. Они на это не пошли. И благодаря этому Украина смогла избежать падения экономики. Это и было достижением первой власти после Майдана, украинцы должны об этом знать. Никто не знает, что было бы, если бы не очень ответственная финансовая политика властей, которая повлекла за собой ограничение трат. И в таких условиях власть была вынуждена копить средства на оборону от российской агрессии.

В 2016—2017 годах я часто бывал в Украине как один из руководителей группы стратегических советников. Моим коллегой был Иван Миклош (словацкий политик, возглавлял группу советников в правительстве Владимира Гройсмана). Эта группа была создана, чтобы временно помогать властям — президенту и премьеру. Это не значит, что все наши советы принимали — были даже неожиданности от принятых решений, но в целом коммуникация была очень хорошей.

— Украина выбрала нового президента. Как вы считаете, те 73% украинцев, которые проголосовали за Владимира Зеленского, недовольны внедрением реформ команды Петра Порошенко?

— Я не могу знать — это ли проявление недовольства реформами, или плохой уровень жизни, ведь в подоплеке избирательных решений — разные эмоции. И так везде — и в США, и в Польше, и в Украине. Поживем — увидим.

Есть большой вопрос для Украины и для Зеленского — какой будет его команда. Без хорошей команды он ничего не сделает. Если в Польше у меня была возможность что-то сделать, то только потому, что у меня была команда. Какой будет команда Зеленского — будут ли эти люди компетентными, честными, незаангажированными политически? Это и будет главным критерием — только хорошая команда может подготовить хорошую программу. А хорошая программа — это честный диагноз: где больше всего нерешенных главных проблем. Как в медицине: есть диагноз — есть терапия.

Когда я заканчивал свою миссию в Украине в 2017 году, оставил короткий отчет, где отметил, что для Украины, как и для Польши 30-летней давности, самое важное — ускорение экономического роста. Не на год-два — на длительный период. Потому что это единственный путь к выздоровлению. Очень важно, чтобы рост экономики не прекращался, а благодаря соответствующей политике реформы ускорялись. Это и будет еще одним испытанием для новой политической конфигурации.

К счастью, то, что отличает Украину от России, это, во-первых, в Украине прошли настоящие свободные выборы. И это нужно ценить. Во-вторых, в Украине очень активное гражданское общество, которое, как я понимаю, не боится власти.

— Вы говорите, что очень многое зависит от команды президента. А как считаете, должен ли кандидат в президенты иметь соответствующие политический опыт и образование?

— Тридцать лет назад Тадеуш Мазовецкий (первый посткоммунистический премьер-министр Польши в 1989—1991 гг.) попросил взять на себя ответственность за огромные проблемы Польши. У меня не было политического опыта, но многие годы моим хобби было изучение проблем в экономике разных стран.

— Чем может похвастаться президент Порошенко за пять лет при власти. Назовите три самых важных достижения, на ваш взгляд.

— Я думаю, что с исторической точки зрения у Порошенко большие достижения. История оценит это лучше, чем избирательный рейтинг. Украине угрожала экономическая катастрофа. Но стране удалось избежать гиперинфляции и дестабилизации. Во-вторых, Порошенко установил хорошие отношения с западными лидерами — у него прекрасные коммуникационные и дипломатические навыки. Это человек, который мог позвонить любому крупному политику Запада. Не каждый может это сделать. В третьих, как президент, он взял на себя главную ответственность за подготовку Украины к подавлению российской агрессии. Это требовало очень сложных решений. Мне сложно назвать другого лидера, который в целом позитивно вышел бы из такого беспрецедентного скопления проблем.

— Почему президенту Порошенко не удалось победить коррупцию?

— Борьба с коррупцией требует очень хорошего диагноза, который расскажет, где находятся причины коррупции, где существуют политически-деловые договоренности.

— Как вы считаете, при новом президенте в Украине произойдут изменения в элитах?

— Мы возвращаемся к вопросу — какими будут действия нового президента, какой будет его команда. Очень важно, что в Украине есть демократия. Демократия в том и состоит, что не всегда можно предвидеть результат. В России можно предугадать результат — это не демократия. Но качество демократии зависит от уровня знаний и решительности в элитах гражданского общества. Я хотел бы пожелать народу Украины, чтобы эти элиты еще больше сконсолидировались и стали причинами улучшения.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что Зеленский предложил отменить "мажоритарку" и снизить проходной барьер на выборах в Раду. Президент провел консультации с лидерами фракций парламента.

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