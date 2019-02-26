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Вице-премьер рассказал, как пропагандисты РФ могут использовать MARUV

Сегодня, 01:51

Кириленко отметил, что пропагандисты могут использовать возможные слова о мире не как слова о мире как таковом

MARUV
MARUV. Фото: YouTube
Вице-премьер рассказал, как пропагандисты РФ могут использовать MARUV //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/17b/c89/5c517bc89cffd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/17b/c89/5c517bc89cffd.jpg Политика Кириленко отметил, что пропагандисты могут использовать возможные слова о мире не как слова о мире как таковом

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что певица MARUV, которая ранее прокомментировала ситуацию с "Евровидением 2019" - это публичная личность, которую у российских пропагандистов будет соблазн и задача использовать в интересах России против Украины.

Об этом он заявил в ток-шоу на "Прямом".

"Эти вопросы имеют разный смысл вообще. Поскольку то обычные люди, которые из-за каких-то своих бытовых причин пересекают украинско-российскую границу. И эта трудовая миграция в последние годы имеет вектор, который перемещается на западную границу: Польша, Чехия, Словакия, Германия... И строители, в основном если едут, то едут за западный рубеж", - сказал Кириленко.

По его словам, певцы или певицы – это публичные люди, которых всегда у российских пропагандистов, которые в состоянии войны против Украины, есть соблазн и задача использовать в интересах России против Украины.

"Так бывало уже много раз. Так уже случилось и могло случиться и с продолжением в случае национального отбора "Евровидение-2019". Смотрите, в субботу состоялся этот финал. И уже все воскресенье и весь понедельник без перестану все эти "кремлеботы", путинские "тролли" во всех социальных сетях рассказывают, какая непревзойденная одна исполнительница и как все неправы те, кто препятствуют ее выступлению на "Евровидении", - рассказал Кириленко.

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Он добавил, что сейчас все эти генералы российского шоу-бизнеса, которые полностью под кремлевским контролем, потому что они иначе там существовать не могут, и Киркоров, и Пригожин, и много-много других прямо начали рассказывать, кого Украина должна послать на "Евровидение".

"Потому что она (Maruv – ред.) им подходит, потому что потом они будут использовать ее возможные слова о мире не как слова о мир как таковом, а слова в российском понимании этого слова: что об аннексии забудьте, "крымнаш" навеки, забудьте, на Донбассе якобы гражданская война и "ихтамнет" – и вот вам подтверждение... Вот какая дружба между исполнителями, вот они гастролируют в России, и никаких вопросов. Кто-то на бои боксерские ездит в Россию – никаких вопросов", - сказал Кириленко.

Он отметил, что это все мечта российской пропаганды – показать, что аннексию Крыма и агрессию России на Донбассе придумала киевская хунта, а никаких 10 тысяч убитых нет.

"А если их кто-то и убил, то это точно не россияне, и это они сами себя убили. То есть это вопрос гораздо глубже, чем, как вы говорите, "виляние попой", – резюмировал Кириленко.

Ранее стало известно, что певица MARUV не будет представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение 2019"Артистка уже высказалась по этому поводу.

Также в сети появилось заявление главы НОТУ Зураба Аласании. На своей странице в Facebook он описал ход переговоров с певицей и объяснил, что новый кандидат пока не выбран.

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Тег Россия, кириленко, пропагандисты, Евровидение 2019, MARUV

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