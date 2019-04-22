Вице-президент американской исследовательской компании Нино Джапаридзе: "Все понимают, как Украина важна для мира"

Вице-президент Edison Research, доктор политических наук — о том, какой видят нашу страну в мире, почему у людей и государств есть запрос на качественные социологические исследования и как они способны изменить мир

Джапаридзе. По ее словам, роль СМИ в процессах демократических изменений — огромна. Фото: Сегодня

— Нино, Edison Research работает со многими новостными проектами. "Сегодня" — это ваш первый проект в Восточной Европе?

— Для Edison Research это первый совместный проект в Украине. И я могу сказать, от лица всего руководства, что мы очень рады иметь возможность работать в Украине в очень важный период для ее истории. Предвыборная кампания очень конкурентная. Каждый день ситуация меняется, и быть частью этих процессов для нас очень важно. И мы понимаем, насколько важно всю нашу работу сделать для канала "Украины", для "Сегодня", для населения Украины очень профессионально.

— Чем для вашей компании интересно сотрудничество с Украиной?

— Будущее Украины сегодня влияет и на будущее Европы, и мира. И для такой компании, как Edison Research, очень важно иметь возможность проводить социологические исследования здесь. Это значит, что мы являемся частью этих важных процессов как профессионалы.

— Расскажите о методах исследования, которые вы используете в своей работе.

— Edison Research во всех наших проектах, включая тот, что мы делаем с каналом "Украина" и "Сегодня", мы используем самые высокие стандарты международной социологии, и это делается досконально — от начала процесса до конца. И мы используем для этого телефонный опрос. Чем отличается наш подход? Поскольку мы стараемся подать новости, почувствовать пульс и изменения мнений относительно какого-то вопроса, в тот же день опроса собираем данные, проверяем их качество, анализируем, что эти данные нам показывают. В целом наш профессионализм состоит в том, что мы можем отличить статистический шум от реальных важных данных. Мы можем гарантировать высокий стандарт методов контроля качества этих данных, аналитику и передать нашему заказчику и населению Украины, что мы узнали, что здесь важно, что изменилось. Были такие дни, когда пришлось в самом начале работы увеличить объем, сделать больше работы, чем мы за ночь планировали. И мы это сделали, потому что хотели в тот же день уже рассказать новости украинцам.

— Вы очень гибкие?

— Канал "Украина" и "Сегодня" выбрали Edison, потому что у нас есть возможность быть такими гибкими, есть и ресурсы. Есть ресурсы и в США, и ресурсы наших партнеров в Украине. Без них эту работу невозможно сделать. Мы ведь не звоним из Вашингтона по всем номерам в Украине. Мы сотрудничаем с прекрасными специалистами в Украине. Качество социологии в Украине настолько высоко, что Edison Research приятно работать с такими специалистами.

— Компания Edison Research работает с такими медиагигантами, как BBC, CNN, радио "Свобода", "Голос Америки" и т. д. За какими исследованиями они обращаются в вашу компанию?

— В Америке эти компании эксклюзивно заказывают Edison Research все экзитполы с 2004 года, которые проходят каждые выборы в США. И в эти дни очень оперативно передаются все эти данные, результаты выборов до того, как уже официально комиссия афиширует результаты. И все эти наши партнеры, каналы в США, все их передачи основываются на данных нашей работы.

А другие компании, которые вы назвали, допустим, BBC или "Голос Америки", или радио "Свобода", для них мы проводим проекты во многих странах мира. Мы работаем для них на таких проектах, которые помогают им глубже узнать свою аудиторию. И самое важное, к нам обращаются, когда эти каналы и их руководство думают о стратегии увеличения своей аудитории в разных точках мира. Мы работаем более чем в 80 странах мира уже много лет.

— Теперь давайте поговорим об украинском вопросе — это оккупированный Крым и территория Донбасса. Выборы остаются на этих территориях на повестке у больших медиагигантов?

— Знаете, большим медиагигантам нужно покрыть столько новостей в мире, что в реальности у многих из них нет достаточно ресурсов для того, чтобы покрыть ежедневные новости в Украине, включая оккупированные территории. Исходя из этого факта, чаще всего сюжеты об Украине, включая оккупированную территорию Украины, готовятся, когда происходит какое-то особое событие. Это или выборы, или, возможно, конфликты. Конечно, есть исключения из правил. Есть такие редакции, как, например, "Голос Америки" и радио "Свобода", у которых имеются журналисты на местах. Но не могу сказать, что это делают все глобальные СМИ. Конечно, когда здесь выборы, когда происходит агрессия против вашей страны, Украина — это одна из "топ-сториз". Но чаще всего новости об Украине чаще печатаются, чем появляются на телеканалах. Допустим, Washington Post, New York Times, печатные или онлайн-издания. Все понимают, насколько Украина важна для мира. И у вас есть возможность даже использовать этот проект для того, чтобы подавать чаще западным СМИ глубокую информацию о том, что здесь происходит.

— Расскажите, как там подается информация о нас? Как она выглядит? На чем акцентируется внимание?

— Это чаще короткие репортажи. Реже бывают длинные. Выборы, агрессия. Очень часто. Также очень часто рассказывают о трудностях, которые существуют в Украине, для политиков, населения, экономические реформы, коррупция. Также проблемы, которые систематичны и неуникальны для Украины: это черта для многих стран, которые на пути перемен из коммунизма, из советского прошлого, на демократический путь. Это очень сложно менять, особенно когда страна такая огромная, как Украина. То есть любому политику проводить реформы в большой стране с такими проблемами сложнее. Все оптимистичны к возможности Украины улучшить все и разрешить эти проблемы.

— Если бы вы смотрели в основном новости из зарубежных СМИ и читали бы печатные, онлайн, какие бы эти новости об Украине были? Какую бы информацию вы больше всего читали и получали?

— Страна, которая находится в эпицентре событий. Страна, у которой проблемы не только из-за того, что здесь проблемы постсоветских реформ, а потому что страна оккупирована. Мы понимаем, люди понимают, эксперты понимают, что со многих сторон идет прессинг на Украину. Это огромное достижение сегодня, что Украина — независимая страна. Украина очень хорошо показывает, что есть стремление стать членами ЕС и НАТО. И на Западе понимают, что Украина не отказывается от этих правильных решений. И Украину понимают как страну, которая стремится улучшить будущее. То есть эти СМИ, независимые и профессиональные, это понимают. Хотя есть много пропагандистских СМИ. В репортажах очень часто путают голову читателю. Иногда сложно определить, что — реальная информация, а где фейк-новости.

Я бы сказала, что украинцы должны смотреть на себя как на уникальных в мире. Потому что вы показываете пример — пример, как можно выйти из сложной ситуации.

Самое главное — чтобы социологи профессионально подавали этот материал и населению, и политикам. Потому что очень легко видеть те данные, которые нам выгодно видеть. Или те данные, которые мы специально заказываем. К сожалению, такое тоже происходит. Я думаю, что Edison Research пригласил канал "Украина" и "Сегодня" как раз из-за того, чтобы дополнительно убедиться в том, что данные, которые мы вам будем передавать и вы — оперативно публиковать, — что они не являются заказом.

Я — политолог, доктор политических наук. Тема моей диссертация, над которой я работала и защитила в университете Оксфорд, — постсоветские демократические изменения и роль СМИ в этих процессах. И эта роль огромна. Из-за этого очень важно, чтобы СМИ были профессиональными.

Мы рады сотрудничеству, потому что видим в канале "Украина" и "Сегодня" такого качества профессионализм.

Напомним, "Сегодня" и "Edison Research" изучали настроения украинцев перед вторым туром выборов президента Украины.

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