Вице-президент Еврокомиссии отменил визит в Украину: известна причина

Из-за охватившей мир пандемии коронавируса Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель отменил свой визит в Украину.

Об этом глава европейской дипломатии заявил 23 апреля во время видеоконференции Совета министров иностранных дел ЕС. Переговоры касались, в частности, ситуации в Украине и оценки сотрудничества со странами по программе "Восточного партнерства".

Данная поездка в Украину должна была стать для Борреля первой с момента его назначения на должность в Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в ноябре.

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Он заверил, что после отмены связанных с эпидемией ограничений первой зарубежной страной, которую он посетит, будет Украина. Также дипломат планирует совершить визит в Беларусь.

В ближайшие месяцы программе Восточного партнерства планируется уделять большое значение, добавил Жозеп Боррель.

Напомним, ранее на этой неделе он провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. О чем они договорились, вы можете узнать на нашем сайте.

А в начале года с ним провел телефонные переговоры и президент Украины Владимир Зеленский. Он обсудил с Боррелем авиакатастрофу лайнера авиакомпании МАУ в Иране и предложил ему скоординировать дальнейшие шаги в реализации приоритетов сотрудничества Украины и ЕС.

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Как в других странах справляются с коронавирусом, смотрите в видеосюжете:

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