Вице-президент ПА ОБСЕ объяснила, почему не расширили мандат СММ на Азовское море

Все 57 стран-членов ОБСЕ должны согласиться финансировать миссию. Пока консенсуса по этому вопросу нет

Фото: osce.org

Мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ можно расширить на Азовское море. Однако в самой ОБСЕ нет консенсуса по этому вопросу. Об этом сайту "Сегодня" на XXIX Экономическом форуме в польской Крынице-Здруй сказала вице-президент ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт.

"Ситуация в Украине очень сложная. ОБСЕ говорит, что в Украине продолжается конфликт. Но я должна сказать, что продолжается российская агрессия – это аннексия Крыма, это конфликт в Луганской и Донецкой областях, и в Азовском море. Я постоянно читаю отчеты СММ ОБСЕ, которая работает на Донбассе, и должна сказать, что ситуация очень негативная. Минские договоренности должны соблюдаться и, я верю, что они могут быть выполнены", – сказала Маргарета Седерфельт.

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После недопуска кораблей ВМС Украины в Азовское море, агрессии России в Керченском проливе и нападения на них в Черном море в ноябре прошлого года, Германия и Франция поддержали идею Украины расширить мандат СММ ОБСЕ, которая работает на Донбассе, также и на Азовское море.

"Но во многом это зависит от финансирования. Это значит, что все 57 стран-членов ОБСЕ должны согласиться финансировать миссию. Пока консенсуса по этому вопросу нет. Также я знаю, что есть определенные сложности с поддержкой финансирования СММ ОБСЕ, которая продолжает работать на Донбассе. Не потому, что она не нужна. Все страны-члены ОБСЕ согласны с тем, что СММ ОБСЕ должна продолжать свою работу. Но когда речь заходит о финансировании, совместное решение найти всегда очень сложно", – подытожила вице-президент ПА ОБСЕ.

12 декабря 2018 года Европарламент принял резолюцию из-за ситуации в Керченском проливе. Члены Европарламента призвали страны содружества закрыть порты для российских судов, которые идут из Азовского моря, и ввести санкции против Российской Федерации за агрессию в Керченском проливе и Азовском море.

24 января 2019 Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой не только осуждает агрессию России в Керченском проливе и Азовском море, но и признала захваченных в плены украинских моряков военнопленными.

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