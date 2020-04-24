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Виктора Януковича вызвали в ГБР

24 апреля, 17:34

Сергей Мартынец

Вряд ли сбежавший в Россию экс-президент приедет в Украину

Виновного в госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича вызывают на допрос в Государственное бюро расследований, сообщает пресс-служба ведомства.

Януковича вызывают на 10 часов утра 30 апреля к следователю третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления Госбюро расследований Бересту А.А. для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий.

В ГБР указали, что допрос хотят провести по уголовному производстве №62019000000000046, но не уточнили, о чем именно идет речь.

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В то же время мы выяснили, что в Едином реестре досудебных расследований уголовное производство под таким номером зарегистрировано в отношении бывшего начальника Генштаба ВСУ Владимира Заманы, который подозревается в государственной измене.

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Также Печерский районный суд Киева в прошлом году рассматривал дело под таким же номером. Там шла речь о том, что начальник Генерального штаба – главнокомандующий ВСУ в период с февраля 2012 года до февраля 2014-го предоставил России и ее представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, а именно умышленно принял ряд противоправных управленческих решений и совершил незаконные действия в отношении изменений в системе управления войсками (силами), в структуре ВСУ и в системе мобилизационной подготовки и мобилизации в Украине, что привело к снижению обороноспособности государства и создало условия для военной оккупации Россией Крыма и захвату части Донбасса.

Согласно его решениям в течение 2013 года было сокращено почти 17 тыс. человек, в том числе более 14 тыс. военнослужащих, расформированы более 70 воинских частей, соединений (преимущественно боевого и оперативного обеспечения). В прокуратуре отмечали, что Замана знал о планах вторжения России, но не привел ВСУ в боеготовность.

Как сообщали новости "Сегодня", задержали Заману 25 февраля 2019 года и вручили ему подозрение о государственной измене. Суд взял его под стражу и несколько раз продлевал ему срок ареста. Однако уже в мае того же года Апелляционный суд освободил экс-главу Генштаба из-под стражи.

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допрос Виктор Янукович замана ГБР

Источник: Сегодня

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