Виктория Нуланд об угрозах путинского режима: Никто этого не знает лучше, чем украинцы

Странам Запада не удалось эффективно бороться с угрозами, которые представляет режим российского президента Владимира Путина. Об этом заявила известный американский дипломат, экс-заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности.

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"В последние 20 лет нам, как демократической общественности под руководством Соединенных Штатов Америки, не удалось сохранить общие позиции и посвятить достаточно ресурса и внимания тому, чтобы бороться с угрозами, которые представляет для всех нас путинский режим. Никто этого не знает лучше, чем украинцы", – подчеркнула она.

Виктория Нуланд отметила, что странам Запада удалось ввести "значительный и беспрецедентный пакет трансатлантических и глобальных санкций в ответ на события в Крыму и на Донбассе".

"Но мы не смогли поддержать эту политику таким образом, чтобы увеличить цену, которую должен заплатить Путин за то, что он готов сесть за стол переговоров и серьезно обсудить реализацию соглашений, достигнутых в Минске, которые он сам подписал, подтвердив обязательства уйти из Украины", – сказала она.

"Это один из примеров нехватки единства, сосредоточенности, твердости позиций, которые мы, как демократическое сообщество, должны проявить в ответ на различные угрозы. Не просто территориальную экспансию, но и угрозу нашим демократическим системам с использованием кибероружия против нашей инфраструктуры, убийством его оппонентов на нашей территории, разработкой новых опасных видов оружия, выходом из соглашений о контроле вооружений и т.д., нарушение условий этих соглашений и ложности этих нарушений", – резюмировала Нуланд.

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Киевский Форум по безопасности – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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