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Вилкул: Чтобы дороги стали нормальными, надо ужесточить ответственность чиновников и стройкомпаний

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Сегодня, 18:46

Политик сообщил, что власть передала часть дорожной сети на баланс облгосадминистраций, но деньги на их ремонт не выделила

Фото: vilkul.ua
Фото: vilkul.ua.
Вилкул: Чтобы дороги стали нормальными, надо ужесточить ответственность чиновников и стройкомпаний //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/090/c91/5c6090c912ad4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/090/c91/5c6090c912ad4.jpg Политика Политик сообщил, что власть передала часть дорожной сети на баланс облгосадминистраций, но деньги на их ремонт не выделила

"Пресс-конференцию Главы Автодора о рекордных – 35 млрд на ремонт дорог – надо проводить здесь, в Херсонской области. Хотя не факт, что по таким ямам он сюда доедет. И таких дорог с ямами не счесть. Причина одна – непрофессионализм власти, коррупция и отсутствие ответственности", – сказал Александр Вилкул, народный депутат от "Оппозиционного Блока – Партия мира и развития" на встрече с людьми в Херсонской области.

Лидер оппозиции подчеркнул, что должна быть ужесточена "ответственность и чиновников, которые явно не без интереса для себя распределяют миллиарды народных денег, и строительных компаний, которые делают эти дороги из грязи и опилок так, что первый дождь или снег их разрушает. Втрое – современные технологии. И будут нормальные дороги"

Украинские дороги входят в ТОП худших дорог мира. В рейтинге от Global Competitiveness Index по качеству дорог Украина заняла 130 место из 137. Хуже украинских дороги лишь в Парагвае, Йемене, Гвинее, Мадагаскаре, Гаити, Конго и Мавритания.

Александр Вилкул подчеркнул, что весь 2018 год власть рапортовала об успехах в дорожных ремонтах. За прошлый год на ремонты было потрачено более 35 млрд грн. Но это были, по его мнению, в основном "ямочные" ремонты и укладка асфальта.

Иначе как, по словам депутата, можно объяснить то, что весь этот ремонт "сошел вместе со снегом"

Кроме того, народный депутат сообщил, что в рамках децентрализации власть передала часть дорожной сети (более 123 тыс. км.) на баланс облгосадминистраций. Но деньги на их ремонт не выделила. В структуре дорожного фонда 35% идут на местные дороги, 65% – на дороги государственного и международного значения.

"К власти пришли те, кто даже провести ремонты на выделенные деньги не могут", – подчеркнул Вилкул. Например, в Луганской области израсходовали – 46% предусмотренных средств, в Одесской – 57%, в Тернопольской – 64%, в Николаевской – 69%.

Александр Вилкул особо акцентировал на необходимости восстановления и развития инфраструктуры. Без качественных дорог невозможно использовать уникальный транзитный потенциал Украины. А это сотни миллионов гривен упущенной и недополученной выгоды для страны.

Напомним, ранее Александр Вилкул внес в Верховную Раду законопроект о снятии блокады Донбасса – экономической, транспортной, энергетической и социальной, что означает в том числе восстановление выплат пенсий и соцпособий всем жителям региона. 

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Тег дороги, вилкул, ремонт дорог, децентрализация

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