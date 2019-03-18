Вилкул дал интервью Гордону – рассказал о тайной поездке на оккупированный Донбасс

Политик рассказал, как вызволял из плена боевиков своего друга, подполковника Нацгвардии

Вилкул дал интервью Гордону – рассказал о тайной поездке на оккупированный Донбасс //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fea/eb5/5c8feaeb581d1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fea/eb5/5c8feaeb581d1.jpg 2019-03-18T20:58:00+02:00 Политика Политик рассказал, как вызволял из плена боевиков своего друга, подполковника Нацгвардии

Народный депутат Александр Вилкул дал интервью известному журналисту Дмитрию Гордону, в котором, среди прочего, описал малоизвестный факт своей биографии.

По словам политика, в 2014 году он, что его друг из Кривого Рога, подполковник Национальной гвардии Александр Пискун тяжело ранен в бою под Лисичанском, повредил позвоночник и в бессознательном состоянии попал в плен. Пискуна показали по российскому телевидению как самого высокопоставленного (на тот момент) украинского военнослужащего, которого захватили в так называемой "ЛНР". Узнав об этом, Вилкул сразу решил ехать освобождать Пискуна.

"Мы взяли скорую помощь, нашли контакт в больнице в Лисичанске и проехали под обстрелом через все блокпосты, рассказывая, что мы едем забирать роженицу и перевозить ее в Северодонецк", – рассказал Александр Вилкул.

Несмотря на все риски, операция удалась. Потом уже с территории, контролируемой Украиной, раненого доставили вертолетом в больницу Днепра. И это спасло ему жизнь. "Слава богу, жив-здоров, - добавил Вилкул. – Было страшновато, там все стреляло и взрывалось. Но мы своих не бросаем".

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